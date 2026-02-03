2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と坂口智隆氏が、楽天・前田健太について言及した。

前田健太は今季2015年以来、日本球界に復帰。斎藤氏は「メジャーから帰ってきて、まだまだこれだけ投げられるのは素晴らしい。ボールがどうなんだろうと思って、ボールの違いというのがね。日本のボールの方が投げやすいと言われているので、いろんな変化球も今までと違った変化をさせたりできるかもしれないですし、彼は投げることさえできればある程度成績を残せると思うので楽しみ」と期待を寄せた。

坂口氏は「まだ見る限りは何も変わってなさそうなといいますかね、ずっと前田投手のまんま。そこにメジャーに行って培ったもの、レベルアップしたものもあると思いますし、若い選手に伝えていかなきゃいけないものも持っている。（斎藤）雅樹さんがいいましたけど、ボールとマウンドにもう1回なれる必要が絶対あると思う。器用な投手なので、そんなに時間はかからないかなと思うんですけど、楽天としては先発でフル回転してもらわないと困りますよね」と話していた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』