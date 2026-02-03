女優で歌手の其原有沙（２４）が３日、東京・日野市の高幡不動尊金剛寺で毎年恒例の「節分会豆撒式」に参加した。

２０２２年に就任した京王電鉄のイメージキャラクター「プラットガール」として４度目の参加となった其原は晴れやかな着物姿で登場し「今年はお天気にも恵まれ、皆さんのお顔が見ることができてうれしいです！」と声を弾ませた。不動明王をまつる境内に鬼はいないとされる高幡不動尊で「福は内！」の掛け声に合わせ福と笑顔をまいた。

豆まきを前に「後ろの方にも頑張って福を届けます！」と参拝客に呼びかけた其原。「４度目となると段々コツをつかんできましたので、かっこいい投げ方の角度を日々研究して、昨日の夜は肩のマッサージをしてきました」と笑みを浮かべ、「きれいに写真に収まるのは下投げですが、遠くに飛ぶのは上投げ。やっぱり私は遠くまで福を飛ばしたかったので、上投げにスナップきかせてみました」とこだわりを明かした。

節分の豆まきにちなみ「打ち勝ちたい鬼」の存在を聞かれた其原は「昨年は健康に過ごすことの大切さをより感じた一年だったので、やっぱり健康が一番大事。今年は舞台やライブが続く時期も多いので、自分の体調管理をしっかりして、病気や怪我の鬼に打ち勝ちたい」と気合十分。

「歌や声のお仕事やお芝居と数多くのことを経験させていただいてますが、まだまだ自分が挑戦できてない分野もたくさんあると思いますので、２５歳になる今年はしっかりとチャンスをものにできるような一年にしたい」と福に向けて力強く意気込んだ。