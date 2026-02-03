てんちむ、背中の大胆羽タトゥー公開「インパクトすごい」「かっこよすぎる」と反響続々
【モデルプレス＝2026/02/03】YouTuberのてんちむが2日、自身のInstagramストーリーズを更新。背中のタトゥーを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳シンママYouTuber「インパクトすごい」背中の大胆羽タトゥー
◆てんちむ、背中の羽根タトゥー公開
てんちむはInstagramの質問機能でファンから「タトゥーの全貌見たいです」という質問を受け、背中の大きな羽のマークが印象的な写真を公開。ほかにも「耳 ダウンロードマーク」「右手首 魔法のステッキ」などと別の箇所のタトゥーについても解説していた。
◆てんちむの投稿に反響
この投稿にファンからは「かっこよすぎる」「インパクトすごい」「似合ってる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
