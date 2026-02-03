てんちむ（提供写真）

【モデルプレス＝2026/02/03】YouTuberのてんちむが2日、自身のInstagramストーリーズを更新。背中のタトゥーを披露し、話題を呼んでいる。

【写真】31歳シンママYouTuber「インパクトすごい」背中の大胆羽タトゥー

◆てんちむ、背中の羽根タトゥー公開


てんちむはInstagramの質問機能でファンから「タトゥーの全貌見たいです」という質問を受け、背中の大きな羽のマークが印象的な写真を公開。ほかにも「耳 ダウンロードマーク」「右手首 魔法のステッキ」などと別の箇所のタトゥーについても解説していた。

◆てんちむの投稿に反響


この投稿にファンからは「かっこよすぎる」「インパクトすごい」「似合ってる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

