2児の母・石川梨華「子供達が好きなやつ」手作り“海老とカニカマのたらこマヨ”披露「材料全部家にある」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/03】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が2月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳元モー娘。「子供達が好きなやつ」海老とカニカマのたらこマヨ調理方法
石川は「海老とカニカマのたらこマヨ」「子供達が好きなやつ」とコメント。ガラスボウルに入った海老とカニカマのサラダを披露した。「オリーブオイル、塩胡椒、ニンニクチューブ、酢、めんつゆ、牛乳、醤油、適量を味見しながらMIXしてみた」と調理過程も明かしている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「子供も喜びそう」「素敵なママ」「真似したい」「愛情たっぷり」「材料全部家にある」といった声が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆石川梨華、海老とカニカマの料理を披露
◆石川梨華の手料理に反響
【Not Sponsored 記事】