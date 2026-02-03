3児の母・川崎希「グーポーズして寝ちゃった」0歳次女の姿公開「寝顔が可愛すぎる」「奇跡の1枚」の声
【モデルプレス＝2026/02/03】タレントの川崎希が2月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女の寝姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】38歳元AKB「寝顔でも分かるお顔の綺麗さ」独特ポーズで寝る0歳次女の姿
川崎は「たくさん食べてグーポーズして寝ちゃった」と報告し、すやすやと眠る次女（愛称：グーちゃん）の写真を公開。両手の親指を立てたような形で眠る次女の姿が収められており、「グー」という言葉が添えられている。
この投稿に、ファンからは「グーちゃんがグーポーズしてるのすごい」「寝顔が可愛すぎる」「癒やし」「グーポーズのまま寝ちゃうなんて奇跡の1枚」「美味しいものを食べた夢でも見てるのかな」「赤ちゃんらしいぷくぷく感がたまらない」「ママに美味しいよって伝えてるみたい」「幸せそうな寝顔にこっちまで笑顔になります」「寝顔でも分かるお顔の綺麗さ」といったコメントが寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆川崎希、次女の愛らしい寝姿を公開
◆川崎希の投稿に反響
