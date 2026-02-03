MLB公式サイトで紹介

米大リーグ・ホワイトソックスに新加入した村上宗隆内野手の進言に反響が広がっている。詳細をMLB公式サイトが報道。新シーズンから本拠地のクラブハウス内に設置されるあるアイテムに米ファンも関心を示した。

MLB公式サイトは「村上がホームと感じられるようにホワイトソックスがどうクラブハウスを改修したか」との見出しで、記事を掲載。村上からの提案で設置されるのは、温水洗浄便座だという。

村上が施設を見学した際に推薦したとされ、クリス・ゲッツGMのコメントも紹介。「彼が気づいた点は、私たちのロッカールームに温水洗浄便座がなかったことだ」「それは彼にとって慣れないことであり、私たちは設置することにした。『オーケー、それは新しい要望だ。対応できるよ』という感じだった」と、経緯が明かされた。

この報道が米ファンの間で反響。記事の著者であるMLB公式のスコット・メルキン記者のX投稿には「これは素晴らしい（笑）」「正真正銘のゲームチェンジャー。一度手にしたら、これなしにどうやって生き残ってきたのかわからなくなるよ」「ホワイトソックスは100勝するぞ」「こいつは変化をもたらしている」「おー、みんな気に入るぞ」との声が寄せられていた。

村上はプロ野球のヤクルトからポスティングシステムを利用してホワイトソックスに移籍。2年総額3400万ドル（約53億6300万円）で契約合意したとされる。



（THE ANSWER編集部）