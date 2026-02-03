「チュニック丈」どう着る？【GU】40・50代の体型カバーに◎「お手本コーデ」

すっぽりと腰まわりを覆う着丈で、体型カバーが期待できるチュニック丈のアイテム。上手に着こなしたいけれど、バランスが難しい……。そんなミドル世代に向けて、今回はサマ見えが狙えるお手本コーデを紹介します。きれいめのスカートコーデやカジュアルなパンツスタイルなど、大人に似合うスタイリングをピックアップ。【GU（ジーユー）】のスタッフさんを参考に、体型カバー & おしゃれ見えを叶えて。

ベルトでメリハリをつけて上品見え

【GU】「パフニットオーバーサイズチュニックQ」\1,990（税込・セール価格）

リラックス感があり、気になる腰まわりを覆ってくれるオーバーサイズのニットチュニック。スタッフのNatsukiさんはベルトで引き締め、ラフになりすぎず上品に仕上げています。スラリとしたナローシルエットのスカートでメリハリをつけるのも、きれい見えのポイント。ボトムスが細身なので、オーバーサイズのアウターを羽織ってもすっきりとした着こなしに。

ブラウス × ジーンズで甘さ控えめなコーデに

【GU】「フリルネックチュニック」\2,490（税込）

襟元と袖のフリルが華やかなムードを演出するチュニック丈のブラウス。ふわりと広がるラウンドヘムと長めの着丈で、さり気なく体型カバーが叶いそうなアイテムです。甘めのフリルブラウスも、カジュアルなジーンズとのスタイリングなら大人世代もトライしやすいはず。黒のショート丈カーディガンでキリッと引き締めるのが、上品に見せるコツ。足元はきれいめのシューズで、大人っぽさをキープして。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M