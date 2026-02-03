２０２６年冬の欧州主要リーグの移籍市場が２日、閉幕した。期限最終日には、日本人選手ではチェコ１部スラビアプラハのＤＦ橋岡大樹（２６）が、ベルギー１部ヘントへと期限付き移籍。しかし欧州内でも大きな話題となったＮＥＣのＭＦ佐野航大（２２）は、アヤックスから１５００万ユーロ（約２７億５０００万円）のオファーが届くなど、さまざまなクラブが獲得を目指したが、移籍は実現しなかった。

今季、オランダリーグで３得点４アシストの佐野は、年齢的な伸びしろもあり、欧州内で高い評価を集めた。それでも移籍が実現しなかった背景には、ＮＥＣが来季の欧州ＣＬ出場権を狙える位置にいる、という点がある。選手移籍に精通するエージェントは「ＮＥＣは欧州ＣＬ出場権を取れば、巨額の資金が舞い込んでくる。特にそのライバルとなっているアヤックスに、主力を渡すということには抵抗があったのでは」と推察する。

現在、オランダ１部ではＮＥＣが３位、アヤックスは勝ち点で並ぶ４位と、３位以内のＣＬ出場圏を争う。ＮＥＣは今冬、すでにＦＷ塩貝健人（２０）をドイツ１部ヴォルフスブルクに売却していたこともあり、これ以上の戦力ダウンを避けたと言える。ＣＬ出場を果たせば、３０億円を超える資金がクラブにもたらされることもあり、高額オファーにも応じなかったと見る。

また日本人若手が、高い評価を受けた点も特徴だ。ＮＥＣからヴォルフスブルクへと加入した２０歳ＦＷ塩貝の違約金は９００万ユーロ（約１６億５０００万円）。またスウェーデン１部ユールゴーデンのＤＦ小杉啓太（２０）が６５０万ユーロ（約１２億円）の違約金をつけるなど、日本代表歴のない選手たちが潜在能力を買われた。またＪリーグからもＪ１水戸（昨季はＪ２）からＦＷ斉藤俊輔からベルギー１部ウェステルロー、Ｊ２大宮ＤＦ市原吏音（２０）がオランダ１部ＡＺ、Ｊ２鳥栖ＦＷ新川志音（１８）がシントトロイデン、Ｊ３熊本ＦＷ神代慶人（１８）がフランクフルトへ移籍。かつてのようにＪ１で活躍してから欧州へ、という時代からは大きな変化だ。

一方で日本代表の主力クラスに動きはなかった。リバプールＭＦ遠藤航（３２）やスポルティングＭＦ守田英正（３０）にはアヤックス、アヤックスＤＦ板倉滉（２８）にはヴォルフスブルグがオファー。またリーズで途中出場が続いているＭＦ田中碧（２７）も人気銘柄で、同じくプレミアのサンダーランドなど、数々のクラブが獲得への動きを見せた。しかし戦力として評価するクラブが放出に応じなかった点に加え、各選手とも来年６月にＷ杯を控え、無理にでも移籍、という状況ではなかったこともうかがえる。

他にもＪリーグからは、福岡ＤＦ安藤智哉（２７）と京都ＦＷ原大智（２６）がドイツ１部ザンクトパウリへ、神戸ＦＷ宮代大聖（２５）がスペイン２部ラスパルマスへ、広島からＭＦ田中聡（２３）がドイツ２部デュッセルドルフへと渡った。Ｗ杯の日本代表メンバー入りを狙う代表歴のある選手たちが、新たな挑戦に踏み出した。今冬、国内ではシーズン移行の関係で移籍数がＪ１で前年比約１５パーセントほど減少したが、欧州への移籍は２５年の１１人と比較し、今冬は１２人とほぼ同等だった。

欧州での評価軸の変化により、日本のタレントはますます早い段階から世界に挑戦し、さらに２０代中盤でもＪで実績を残せば欧州移籍は可能な時代へと移り変わっている。来年のＷ杯、そしてその先の世代交代を見据えれば、この流れは決して一過性ではないだろう。日本人選手の“価値”がどう変わっていくか。その答えは、今まさに欧州のピッチの上で示されようとしている。（サッカー担当・金川誉）