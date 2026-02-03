◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）国内最終追い切り＝２月３日、栗東トレセン

速さと力強さを兼ね備えていた。フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）はＣＷコースでアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）を内から大きく追走。前を射程圏にとらえると、自然とスピードが増した。「取りつく脚がすごかった」とは先行する僚馬に騎乗していた荒木助手。直線では馬体を並べ、前に出て、そして突き放す。坂井のアクションに応え、流れるような動作で叩き出したのは自己ベストタイの６ハロン７７秒６。特にラスト３ハロンは芝並みの３４秒６。貫禄の漂う１馬身先着だった。

「十分だと思います。しっかり動けていました。まだ良くなっているところかなというのはありますが、これでまた良くなるはず」と坂井は満足そうに説明した。ブリーダーズＣクラシックから直行の今年。まだ体には余裕がある。「調子は上がってきています。昨年はサウジの反動でドバイはダメでした。今年は２つ取るためにこれでいいかな」と荒木助手。昨年３着の雪辱を期すドバイへ―。視線はさらに先も見据えている。

中間は矯正力の強いリングハミから、自然な状態に近い水勒（すいろく）ハミに戻した。３歳春のケンタッキーダービー以来だ。「やはり、（体の使い方に）少し左右差が出るんですよね。ＢＣ前は完成してきたなという印象でした。ただ、もうちょっと上積みはあるんじゃないかと思う」と同助手。きょう４日に決戦の地へ飛び立つ。「（舞台は）実際に勝っていますし、問題ないと思います」と坂井。進化の“引き出し”を秘めた王者が、まずは史上初の連覇を成し遂げる。（山本 武志）