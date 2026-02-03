2月3日は節分。静岡県内各地で豆まきが行われ、たくさんの人が節分を楽しみました。



西伊豆町にあるこのこども園では、22人の園児たちが節分を体験。地元のボランティアが扮した迫力ある鬼を前に子どもたちはこの表情。



ですが、園児たちは勇敢に新聞紙を丸めて作った豆を勢いよく投げて鬼たちを退治しました。



（園児）

「怖かったけど倒せてよかった」



（園児）

「顔が怖かったけど倒せたから大丈夫」





鬼を追い払った後、社会福祉協議会から一年の健康を願ったお菓子のプレゼントが。夢中になってお菓子を拾う子どもたちの表情が輝いていました。一方、森町にある小国神社では節分祭が行われました。この節分祭は、春を迎えるに先立ち厄を祓い、開運を祈願する伝統的な神事です。神事には、約80人の奉仕者が参加し、元大相撲力士の把瑠都凱斗さんなど特別ゲストも参加しました。参加した奉仕者らは神事の後、参拝者の前で豆まきを行い一年の開運を祈願しました。縁起物の福豆や餅を拾った人は…。（参拝者）「もらいましたありがとうございます、良い年になると思います」（参拝者）「取れました10個くらい。福をいっぱい取れました。健康で事故なくけが無く楽しく」（参拝者）「初めて来て勝手がわからなくて、あまり取れなかったが楽しかったです。家族が病気やケガをすることなく笑って過ごせるような一年にしたいと思います」（元大相撲力士 把瑠都 凱斗さん）「こうして皆さんが元気になるように、次の一年元気よく頑張ってもらいたいなと。私も元気になるからね、まだ私の事を忘れていなかったからうれしいですね」静岡市にある静岡浅間神社で行われた節分祭では、梅とネコヤナギの枝をまとめた縁起物「おにやら棒」で戸板を叩き、参拝者の邪気を払いました。その後行われた豆まきには、Daiichi-TVの竹川アナウンサーも参加し、掛け声に合わせて豆や餅などがまかれ、参拝者は2026年1年の福をつかもうと、懸命に手を伸ばしていました。（参拝者）「毎年参加しているんですけど、鬼やらぼうでたたいて福豆をとって、子どもたちも楽しいし厄も払えて、また一年いい年になればいいと思います。」一方、熱海市にある伊豆山小学校には、先場所で惜しくも優勝を逃した熱海富士が登場。地元出身の熱海富士に質問が集まります。（児童）Q.熱海富士関の今後の目標は？「小さいころから横綱になりたいといっていたので、今こうやって夢を終えてる。目指しているというのがうれしいです」Q.お寿司何皿食べられますか？「僕の最高記録は19皿です。 回転ずしだと70皿です。今何年生？4年生？4年生の時は40皿食べていました。いつでも記録を越してくれるのを待っています」また、児童から似顔絵と寄せ書きのプレゼントが。（児童）「えっすご～い。ありがとう」そして、体育館では子どもとの相撲勝負。子どもたちが果敢に挑みます。そしてついに…。力を合わせ熱海富士に勝利。しかし、子どもたちは熱海富士を起き上がらせるのにも一苦労していました。伊豆山小学校の児童たちと楽しく交流した後、熱海富士が向かったのは…伊豆山神社の「節分祭」です。ここでも人気者の熱海富士。2026年が本厄という熱海富士。厄除けをしてもらった後豆まきを行いました。豆まきでは集まった約300人の参拝客に向かって、豆やもちをまいていきます。（参拝客）「いっぱい取れました。また、来場所も頑張ってほしいです」（参拝客）「テレビで見るより迫力があって、すごいと思いました」そして、多くの参拝客が集まる中、突如現れたのは赤鬼。熱海富士に勝負を挑むも、あっさり倒された赤鬼でした。（熱海富士）「地元のみなさん静岡の皆さんが相撲を見てくださっているというのがわかったので、来場所も良い結果を報告できるように頑張りたいです」2月3日は節分。豆まきをして病気や災害などの邪気を払い福を呼び込んで、この一年の無病息災を願ってみてはいかかですか？