徳増ないるキャスターが直接取材して現場の声をお届けする」イマコエ」。



健康維持のために効果的な運動、皆さんはなにかしていますか？その中でもすぐに試せる「ウオーキング」について調査しました。



まだまだ寒さが続き外に出るのも億劫になるこの時季ですが、そんな中、元気にウォーキングをしている方に声をかけてみると…。



（60代・市民）

「美容と健康にいいかなと思って。一年前からかな頑張っているのは。変わったことは良く寝られるようになった」





一方でこんな人も…。（80代・市民）「わざわざウオーキングで歩くことはないです」Q.ウオーキングはしてみたいと思う？「ウオーキングのために時間を設定しなければならないが。そういう時間は用事があってない。ただ、歩くことは心がけている」いざ、ウオーキングをやるとなると、どれだけ時間を掛ければいいのかその効果などの疑問もでてきますよねそこで…（徳増ないるキャスター）「きょうは気軽に体を動かせるウオーキングのポイントを教えていただきます」理学療法士の小原智永さんに、まずはそのメリットについて聞きました。（静岡県理学療法士会 小原 智永 常務理事）「ウオーキングとなると、有酸素運動という形になるので体力とか筋力アップそういうところの効果が見込まれます。ウオーキングをすることによって持久力や体力が続くようになり、集中力もキープできるようになる。高齢の人などは、一日ウオーキングの習慣があると、認知症予防にもなるといわれている。高血圧や糖尿病、そうした病気の予防ができるというところもメリットが高い」では、気になる「歩数」や歩く「時間」はどの程度がよいのでしょうか？（静岡県理学療法士会 小原 智永 常務理事）Q.どれくらい歩けばいい？「諸説ありますけど、日本人の平均だと6000歩くらいを平均とされている。まず、歩数を見るということが大切。そのうえで糖尿病などの疾患の予防となると、8000歩といわれますので6000～8000くらいでやっていただくと、筋力とか持久力が維持されたり向上することが認められている」小原さんによりますと…。まずは、普段何歩くらい歩いているかを確認したうえで、健康維持のためには6000歩から8000歩程度を目安に無理のない範囲で始めるのがいいということです。では、どれだけ継続すればいいのでしょうか？ひとつの目安となるのがこの数字。累計で「25時間」行うと筋力や持久力アップが見込まれるというのです。つまり、週に1回30分の運動を続ければ一年で1日30分を毎日続ければ2か月で効果が出るといわれています。さらに、より効果的な「歩き方」のポイントもあるんです。まずは、私の普段の歩き方を見ていただきました。（静岡県理学療法士会 小原 智永 常務理事）「寒いので、腕をふりが固くなってしまうので、ポイントは腕の振り方を意識すると、いろいろなところが整うということをお伝えできれば」ポイントは「腕を大きく後ろに振ること」。もう一度、これを意識して歩いてみました。すると…。（徳増ないるキャスター）「腕を振り子とのように後ろに振ると自然と足が前に出るような気がしてきました」（静岡県理学療法士会 小原 智永 常務理事）「そうです、すばらしい」次に見てもらったのが「歩幅」。（静岡県理学療法士会 小原 智永 常務理事）「歩幅はいつもより半歩出すぐらいのイメージでいいと思います。歩幅を意識すると視線が降りて姿勢も悪くなってしまうので、視線をあげるためにも、腕の振りを後ろにするだけで自然な感じでやっていただければいい」様々なポイントがありますが、たったひとつ「腕を大きく振る」ことを意識すれば、自然と背筋が伸びて姿勢がよくなり、骨盤が連動して歩幅が広がり、体幹を使うことで運動効率もアップ。「理想的な歩き方」に近づくといいます。（静岡県理学療法士会 小原 智永 常務理事）「特に頑張らないで続けていくことが大事なので、楽しく続けていただければと思います」（徳増ないるキャスター）「お散歩感覚で気軽にウオーキングできるように、続けることを大事にしていきたいと思います。ありがとうございます」