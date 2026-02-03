天津薊州国際スキー場に設置された京津冀冬季観光文化シーズンのイベントのアーチ型パネル。（２０２５年１２月２８日撮影、天津＝新華社配信）

【新華社天津2月3日】中国北部にある燕山山脈の麓に位置する天津市薊州（けいしゅう）区は春節（旧正月、今年は2月17日）を控え、雪や氷の「冷たい資源」を文化と観光の融合や住民の増収という「熱い経済」へ転換している。

区内にある薊州国際スキー場では、1月中旬「天津第2回市民杯スキーオープン選手権」が開催され、大盛況のうちに幕を閉じた。京津冀地域（北京・天津・河北2市1省）からスキーヤーら約300人が集まり、出場者数は前年比で倍増した。開催の成功について大会組織委員会は、地元のスキー大会が専門化、大規模化するための確かな一歩を踏み出したとの見方を示した。

同スキー場は、都市部の若年層を中心に高い人気を誇る。責任者の宗慶賀（そう・けいが）さんは「開業から17年たつ。ここ数年はスノーボード愛好家が明らかに増え、今シーズンの来場者数は10万人を突破する見込みだ」と話した。

「天津第２回市民杯スキーオープン選手権」の閉幕後、地元のグルメを一緒に楽しむ出場選手と観客ら。（１月１７日撮影、天津＝新華社配信）

スキー場の活況は周辺の宿泊施設などにもプラスの影響を与えている。民宿を経営する趙麗（ちょう・れい）さんは「これまで冬場の営業は採算が取れなかったが、スキー場のおかげで今は観光客が増え、商売も上向いた。コストを回収できるようになり、利益も徐々に出始めている」と感慨深そうに語った。

雪資源の開発・利用に伴う経済活動は川上産業にも波及効果をもたらしている。スキー場には国産の造雪機が稼働し、動く歩道（ムービングベルト）などの設備がスキー客の安全な移動をサポート。いずれも国内の氷雪装備製造業の発展を象徴する存在となっている。中国ではスケート靴やスノーボード、人工造雪機、圧雪車など、あらゆる品目やチェーン全体を網羅する氷雪設備の製品体系が形成され、雪や氷によってもたらされる「熱い経済」が関連製造業の高度化と発展を力強くけん引している。

燕山山麓の氷雪産業は単なるスポーツやレジャーの枠を超え、文化と観光のより深い融合へと進んでいる。地元政府は関連計画の策定に力を入れ、リゾート施設の整備のほか、雪や氷が持つ文化的意味合いの掘り起こしや、氷雪とさまざまな要素との組み合わせによる新業態や新体験の創出に注力している。

天津市薊州区にある薊州国際スキー場で開催された「天津第２回市民杯スキーオープン選手権」。（１月１７日撮影、天津＝新華社配信）

地元で開かれる「京津冀盤山氷雪文化フェスティバル」などのイベントは、氷雪資源と同市の特色ある民俗文化や地域の歴史を結び付け、氷雪観光により深い文化的基盤や持続的な魅力をもたらしている。これまで中国北方の農村では、冬場は観光業にとって閑散期だったが、今では活気あふれる「黄金期」へ変化した。

インフラの整備や革新的な業態の登場、支援政策の実施が進むにつれ、燕山山麓の「熱い土地」は今後も引き続き熱気を増していくと見込まれる。（記者/毛振華、張宇蒞）

天津薊州国際スキー場。（２０２５年１２月２日撮影、天津＝新華社配信／胡震沢）

天津市薊州区にある薊州国際スキー場で開催された「天津第２回市民杯スキーオープン選手権」に出場する選手。（１月１７日撮影、天津＝新華社配信）

天津市薊州区にある薊州国際スキー場で開催された「天津第２回市民杯スキーオープン選手権」。（１月１７日撮影、天津＝新華社配信）

天津薊州国際スキー場の周辺にある民宿。（２０２５年１２月２日撮影、天津＝新華社配信／胡震沢）

天津薊州国際スキー場で使用されている国産造雪機。（２０２５年１２月２日撮影、天津＝新華社配信／胡震沢）

天津薊州国際スキー場で行われた京津冀冬季観光文化シーズンのイベント。（２０２５年１２月２８日撮影、天津＝新華社配信）

天津市薊州区にある薊州国際スキー場で開催された「天津第２回市民杯スキーオープン選手権」に出場する選手。（１月１７日撮影、天津＝新華社配信）