大型犬の親子の喧嘩中に声をかけたところ、思いがけない反応を見せた様子がInstagramで話題になっています。投稿したのは、ラブラドールのコアちゃん・ノアちゃんと暮らす「COA&NOA♡」さん。投稿から75万回以上再生され、「平和な解決策！」「ケルベロスみたい」といったコメントが寄せられています。

【動画：大型犬の親子が喧嘩→ヒートアップしてきたので『一言』伝えた、次の瞬間…まさかのリアクション】

激しすぎる縄の奪い合いスタート

登場するのは、元気いっぱいのラブラドールのコアちゃんとノアちゃん。とある日、一本の縄のおもちゃを巡って、2匹の熱い戦いが勃発したといいます。最初は穏やかに縄を引っ張り合っていた2匹でしたが、徐々に勢いが増していったとか。

コアちゃんとノアちゃんは、「これは私のよ！」「いいえ、私のよ！」と言わんばかりに、お互い一歩も譲らない様子だったそう。足をしっかりと踏ん張り、力強く縄を引っ張り合っていたといいます。

時を止める、魔法の言葉！

2匹の戦いはさらにエスカレートし、頭をブンブンと左右に振り回してヒートアップ！激しい唸り声が聞こえてきそうなほどの迫力で、部屋の中を移動しながら縄を奪い合っていたんだとか。

あまりの激しさに、見かねた飼い主さんがついに声をかけたんだそう。怒るのではなく、やさしく「おやつ？」と一言。すると、それまで激しく動いていた2匹が、まるで一時停止したかのようにピタッと動きを止めたといいます。

さっきまでの争いはどこへやら？

2匹は止まり、キラキラした瞳で飼い主さんをじっと見つめてきたんだそう。飼い主さんが「仲直りした？」と聞くと、「ワンッ！」と元気よく返事する2匹。先ほどの激しい争いはどこへやら、一瞬で平和が訪れたのでした。

最後には、約束通りしっかりとおやつをもらって大満足の2匹だったそう。飼い主さんの言葉をしっかりと理解し、素直に反応するコアちゃんとノアちゃん。喧嘩を止める魔法の言葉の偉大さを感じさせる、思わず笑顔になる平和な解決策ですね。

この投稿には「スマホ固まったかと思った」「おやつ最高！」「わかってて笑ってしまった」「切り替えの早さにびっくり」など、魔法の言葉に即座に反応する2匹の賢さとかわいさに、多くの視聴者が虜になっていました。

投稿者である「COA&NOA♡」さんのInstagramでは、個性豊かなコアちゃんとノアちゃんの賑やかで愛おしい日常がたくさん公開されています。素直な2匹の姿は、見るだけで心に元気を与えてくれますね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「COA&NOA♡」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。