全国の自治体とともに生薬づくりに取り組む、東京生薬協会の新年賀詞交換会が東京で開かれました。



八峰町と美郷町の町長も出席し、生薬の産地化を目指して今後も栽培に力を入れていく考えを示しました。



製薬会社などでつくる団体で、全国の薬用植物の生産を支援している東京生薬協会。



龍角散の藤井輶太社長が会長を務めていて、新年賀詞交換会には県内の関係者も含めて約90人が参加しました。





東京生薬協会 藤井輶太 会長「各自治体からの生薬の実績も確実に伸張しており、薬品及び食品への利用が広がりつつあります」県内では、八峰町と美郷町が漢方薬などの原料となる薬用植物の栽培に取り組んでいます。キキョウやカミツレの栽培に取り組む八峰町では、特にキキョウの収量が増えていて、今年度1トンに達したということです。八峰町 堀内 満也 町長「八峰町といたしましては、この生薬栽培につきまして一大産地となりますよう、かなり力を入れて取り組んでまいりますので、引き続き会員の皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします」また、美郷町では2014年からホオノキの植樹に力を入れています。これまでに植えたのは約1,000本。成長した後に生薬として活用されます。美郷町の松田知己町長は「農作物の一つとして生薬栽培が定着するよう頑張りたい」と述べ、さらなる栽培拡大への意欲を示しました。生薬の産地化を目指した取り組みが今後も県内で進められます。