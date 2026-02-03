お迎え当時は痩せ細っていて身体が弱かったワンコですが、飼い主さんが大切に育てるうちに元気になっていって…？9年後の姿が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で3万8000回再生を突破。「素敵」「飼い主さんの愛情の賜物」「これからもずっと幸せに」といった声が寄せられています。

【動画：小さな体で一生懸命に生きていた『ガリガリの子犬』を飼った結果→９年後の『素敵すぎるビフォーアフター』】

身体が弱く痩せていたワンコ

Instagramアカウント「torakichitokibi」に投稿されたのは、イタリアングレーハウンドの「とらきち」君のビフォーアフターです。とらきち君が飼い主さんのお家に迎えられたのは、生後4ヶ月の時でした。

当時のとらきち君は、ガリガリに痩せた体で一生懸命生きていたそう。お迎え後もカルシウム不足が原因で前足が変形しかけたり、お腹を壊した時になかなか治らなかったりと、健康面での心配が尽きなかったといいます。

大切に育て続けたら…

飼い主さんは「無事に大きくなれるのかな？」と不安を抱えながら、「元気に育ってほしい」と願って大切にお世話し続けたそう。とらきち君は飼い主さんの想いに応えるように、ご飯をたくさん食べてくれたとか。

そして飼い主さんに愛情を注がれながら、いっぱい遊んで楽しい日々を過ごすうちに、とらきち君の身体はどんどん丈夫になっていったそうです。

9年後の姿に感動！

お迎えから9年後、とらきち君はすっかり大きくなり、お迎え当時とは別の犬のように元気いっぱいな男の子に成長していたとか！変形しかけていた足も治って、外を全力で走り回ることも可能に。とらきち君が楽しそうに駆け回る姿やキラキラした笑顔を見れば、幸せいっぱいの日々を過ごしていることがわかります。

とらきち君がこれほど元気に育つことができたのは、飼い主さんの愛が何よりの栄養になったからでしょう。とらきち君と飼い主さんの愛にあふれた日々が、ずっと続きますように。

この投稿には「愛情いっぱいの家族に迎えられて良かったね」「幸せなのが表情で分かります」「素晴らしい。ずっと元気でね」といったコメントが寄せられ、素敵なビフォーアフターは多くの人に感動を届けてくれることとなりました。

Instagramアカウント「torakichitokibi」には、とらきち君と妹犬「きび」ちゃんの可愛い姿や尊い日常が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「torakichitokibi」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。