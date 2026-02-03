男鹿市の観光行事なまはげ柴灯まつりが来週金曜日から3日間行われます。



節分の日の3日、鬼の面をかぶったナマハゲが県庁を訪れ冬の男鹿の魅力をPRしました。



東京出身、秋田生活3年目の谷副知事の元を訪れたのは…



男鹿のナマハゲです。



来週金曜日13日から3日間行われるなまはげ柴灯まつりのPRのため訪れました。



なまはげ柴灯まつりは、毎年2月に北浦地区の真山神社で行われる冬の観光行事です。





大みそかに家々をまわる伝統行事を、観光客にも楽しんでもらおうと、60年以上前から行われています。近年は海外からの観光客にも人気です。3日は、ナマハゲ9匹と菅原広二男鹿市長など実行委員会のメンバーが、冬の男鹿の魅力を味わってほしいと呼びかけました。菅原広二男鹿市長「なんとかやっぱり世界にこう発信できればなと思ってま すのでひとつよろしくどうか」谷剛史副知事「すごい 威圧感です（笑）」ナマハゲは、県庁内の各部局もめぐってまつりをPRをしました。つい、立って出迎える職員も…節分の日に鬼の面をかぶって現れた神様の化身に、職員たちは改めて秋田県の魅力の一つを実感している様子でした。