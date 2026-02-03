インターネットイニシアティブ（IIJ）は3日、MVNOサービス「IIJmio」の「回線セット特価」対象機種を更新した。「TCL NXTPAPER 11 Plus」などがラインアップに追加されている。

TCL NXTPAPER 11 Plus スタイラス＆ルータセット

回線セット特価は、対象製品をギガプランと同時に申し込むと、対象端末が割引価格で提供される仕組み。ギガプランのSIM機能は問わない。

ラインアップに、タブレット「TCL NXTPAPER 11 Plus」とスタイラスペン、モバイルルーターのセットが追加された。価格は3万9800円。このほか、ホームルーター「PIX-RT100」も対象となり、価格は9980円。

なお、「Galaxy Tab S11」や「Xiaomi Pad mini」など一部の対象製品は、3月31日までの期間限定となっている。

回線セット特価 機種名 回線セット特価 Aterm MP02LN SA 一括：500円24回：22円 Aterm MR10LN SW 一括：9980円24回：418円 LTE対応SIMフリーホームルーター PIX-RT100 一括：9980円24回：418円 Redmi Pad 2 4G 一括：2万2800円24回：951円 +F FS050W 一括：3万2800円24回：1368円 TCL NXTPAPER 11 Plus スタイラス＆ルータセット 一括：3万9800円24回：1659円 iPad Air（第4世代）［64GB］Wi-Fi+Cellular 一括：4万9800円24回：2076円 Xiaomi Pad 7［8GB/256GB］モバイルルータセット 一括：5万9800円24回：2493円 Xiaomi Pad 7 Pro［8GB/128GB］モバイルルータセット 一括：6万4980円24回：2709円 Xiaomi Pad 7 Pro Matte Glass［12GB/512GB］モバイルルータセット 一括：7万9800円24回：3326円