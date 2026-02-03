「外から見て分かった」三嶋一輝が語るDeNAキャンプの変化と“優勝への本気度”
激しい競争が予想されるDeNA投手陣。台頭する新戦力は現れるか(C)産経新聞社
昨季限りでユニホームを脱いだ元DeNAの三嶋一輝氏が、引退後初めて古巣の春季キャンプを取材した。選手ではなく「外側の立場」からキャンプを見るのは初めての経験。かつての仲間たちが汗を流す姿を前に、現役時代とは異なる距離感でチームの現在地を見つめた。
引退したとはいえ、昨季までともに戦ってきた選手たちの輪に入る感覚は、そう簡単には抜けなかったようだ。
「去年まで一緒にやっていたので、つい入っちゃいけないところまで入ろうとしていました」
そう笑いながらも、初めて“外側”から見たキャンプの内容については、しっかりと目を向けていた。「まだ始まったばかりなので」と前置きしつつも、選手時代とは異なる発見があったと明かす。
「ブルペンや投内連携、バッティングも少し見ましたが、まだ始まったばかりなので、全体的にはこれからという印象でした。ただ、外から見ている方が、選手がどれくらい仕上がっているかが分かりやすいですね」
投手陣の中で、最初に名前を挙げたのが入江大生だ。
「普段はストレートとフォークの印象が強い投手ですが、今年はカーブに取り組んでいるのかなと。ブルペンでも多く投げていて、幅を広げようとしているのが伝わってきました」
また、中川虎大についても「投内連携では動きが良く、身体もかなり絞れていて、いい状態でキャンプに入っている」と好印象を口にする。
今季の投手陣は、先発ローテーション、リリーフともに激しい競争が予想される。
「先発2枚（ジャクソン、ケイ）が抜けたことで、若い投手や新戦力にとっては大きなチャンス。1年間ローテを守れる投手が出てくれば、優勝や上位が一気に現実的になると思います」
クローザーも未定の状況で、「誰がどこで投げるか分からない。だからこそ、新しい戦力が出てくることがチームにとって一番プラス」と語る。
「リリーフは特に、いいところで投げたいという気持ちが強いポジション。初日からその競争が始まっているように感じました」
中でも、吉野光樹の状態にはインパクトを受けたという。
「この時期にしては球の高さも良く、強いボールを投げていた。キャンプ2日目としてはかなり仕上がっている印象でした。投手陣を脅かす存在になったら、もっとベイスターズも伸びていくと思います」
三嶋氏はヒュンメルの打撃について「癖がなく、コンパクトで無駄な力がない」と語った(C)CoCoKARAnext
打者では、新外国人クーパー・ヒュンメルの打撃が目を引いた。実戦前の段階ながら、その打撃内容に可能性を感じたようだ。
「癖がなく、コンパクトで無駄な力がない。それでいて柵越えを連発していた。実戦に入ってからが本当に楽しみです」
さらに、チーム全体の雰囲気にも昨年との違いを感じ取っている。今季から相川亮二監督が指揮を執る新体制となり、キャンプ初日からチーム全体に引き締まった空気が漂っていたからだ。
「初日のミーティングから、例年以上にビシッとした空気だったと選手たちから聞きました。リーグ優勝していない現実をしっかり見据えて、今年は本気で優勝を狙っている。その意識がチーム全体に浸透していると感じました」
言葉を交わした筒香嘉智についても、「キャプテンとしてチームを変えなければいけないという思いは強いでしょうね」と、主将としての覚悟に期待を寄せる。
引退後、初めて外から見たDeNAのキャンプ。最後に三嶋氏は、こう締めくくった。
「いい緊張感がありながら、全員が“優勝しなければいけない”という気持ちを持っている。今シーズンのベイスターズは楽しみです」
選手として戦ってきたからこそ見える変化と期待。その言葉には、古巣への変わらぬ思いがにじんでいた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]