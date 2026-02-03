「外から見て分かった」三嶋一輝が語るDeNAキャンプの変化と“優勝への本気度”

激しい競争が予想されるDeNA投手陣。台頭する新戦力は現れるか(C)産経新聞社

昨季限りでユニホームを脱いだ元DeNAの三嶋一輝氏が、引退後初めて古巣の春季キャンプを取材した。選手ではなく「外側の立場」からキャンプを見るのは初めての経験。かつての仲間たちが汗を流す姿を前に、現役時代とは異なる距離感でチームの現在地を見つめた。

引退したとはいえ、昨季までともに戦ってきた選手たちの輪に入る感覚は、そう簡単には抜けなかったようだ。

「去年まで一緒にやっていたので、つい入っちゃいけないところまで入ろうとしていました」

そう笑いながらも、初めて“外側”から見たキャンプの内容については、しっかりと目を向けていた。「まだ始まったばかりなので」と前置きしつつも、選手時代とは異なる発見があったと明かす。

「ブルペンや投内連携、バッティングも少し見ましたが、まだ始まったばかりなので、全体的にはこれからという印象でした。ただ、外から見ている方が、選手がどれくらい仕上がっているかが分かりやすいですね」

投手陣の中で、最初に名前を挙げたのが入江大生だ。

「普段はストレートとフォークの印象が強い投手ですが、今年はカーブに取り組んでいるのかなと。ブルペンでも多く投げていて、幅を広げようとしているのが伝わってきました」

また、中川虎大についても「投内連携では動きが良く、身体もかなり絞れていて、いい状態でキャンプに入っている」と好印象を口にする。

今季の投手陣は、先発ローテーション、リリーフともに激しい競争が予想される。

「先発2枚（ジャクソン、ケイ）が抜けたことで、若い投手や新戦力にとっては大きなチャンス。1年間ローテを守れる投手が出てくれば、優勝や上位が一気に現実的になると思います」

クローザーも未定の状況で、「誰がどこで投げるか分からない。だからこそ、新しい戦力が出てくることがチームにとって一番プラス」と語る。

「リリーフは特に、いいところで投げたいという気持ちが強いポジション。初日からその競争が始まっているように感じました」

中でも、吉野光樹の状態にはインパクトを受けたという。

「この時期にしては球の高さも良く、強いボールを投げていた。キャンプ2日目としてはかなり仕上がっている印象でした。投手陣を脅かす存在になったら、もっとベイスターズも伸びていくと思います」