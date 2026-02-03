日本バスケットボール協会（JBA）は3日、男子日本代表監督を務めたトム・ホーバス氏（59）との契約終了と、今後の強化体制に関する会見を都内のホテルで開いた。島田慎二会長と、伊藤拓摩強化委員長が出席。新監督にBリーグ琉球監督の桶谷大氏（48）が就任することを発表した。

島田会長は冒頭で「トム・ホーバス氏の多大なる功績に対して敬意を表したい。体格に劣る日本人が世界で戦えることを証明した。多くの選手から信頼を集め、多くの選手、ファンの皆さまに愛されました。本当にありがとうございました」と感謝を口にした。

交代の経緯については「できる限り事実に基づいて説明したいが、各論においては守秘義務もあるので伝えづらい」と前置き。「昨年10月に技術委員会を強化委員会に改名して、代表ダイレクターに伊藤強化委員長が就任した。伊藤委員長のもと1、2年先を見据えた長期方針を定めた。1月初旬にホーバス監督に長期方針を説明したが、相違があった」と説明した。

異例の時期となったことには「現在日本代表はロス五輪に向けて重要なアジア予選を戦っている。重要な試合が続く。1試合でも多く新しい体制でゲームをすることがケミストリーの構築に良いのではないかと思い、このタイミングで決断しました」と明かした。

また、アシスタントコーチとして八村塁のウィザーズ時代のアシスタントコーチで、現シーホース三河ヘッドコーチのライアン・リッチマン氏（36）が就任することも発表された。