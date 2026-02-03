ユヴェントスがスウェーデン代表DFを獲得！…右サイド主戦場の大型SB
ユヴェントスは2日、ボローニャからスウェーデン代表DFエミル・ホルムを獲得したことを発表した。背番号は2番に決定している。
現在、25歳のホルムは190センチを超える恵まれた体躯を誇る大型サイドバック。母国の名門ヨーテボリの下部組織育ちで、2021年8月にスペツィアへ加入しイタリアでのキャリアをスタート。デンマークのスナユスケでの武者修行を経て、スペツィアで1年間セリエAの部隊を経験し、アタランタへステップアップした。
その後、2024年夏にボローニャへ新天地を求めると、在籍1年半でリーグ戦32試合に出場。今季はここまで公式戦19試合に出場し1ゴール5アシストの数字を残した。
3バックと4バックを併用するユヴェントスでは右でプレーするサイドバックタイプの選手が手薄な状況となっており、ライバルクラブでプレーするスウェーデン代表DFに白羽の矢が立った。
なお、ユヴェントスの発表によれば、2025−26シーズン終了までの無償レンタルとなるが、総額1500万ユーロ（約27億円）の買い取りオプションが契約に盛り込まれているとのことだ。
【動画】ユーヴェに新たな2番が加入
Il primo giorno in ⚪⚫ di Emil Holm 2️⃣— JuventusFC (@juventusfc) February 2, 2026
Guarda qui il video 📺 https://t.co/fTtsf7uhSI pic.twitter.com/zFOIWHqMNr