¥Õ¥¸¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë½Ð»ñ¼õ¤±Æþ¤ì¡¡Â¼¾å»áÂ¦¤ÈÂÐÎ©¼ýÂ«¤Ø
¡¡¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Ï3Æü¡¢Åê»ñ²È¤ÎÂ¼¾åÀ¤¾´»á¤¬´ØÍ¿¤¹¤ëÂç³ô¼ç¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ë´Ø¤·¡¢³°Éô¤«¤é¤Î½Ð»ñ¼õ¤±Æþ¤ì¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇäµÑ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¼çÎÏ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤¹¤ë¡£Â¼¾å»áÂ¦¤ÎÊÝÍ³ô¤òµð³Û¤Î¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Ë¤è¤ê°ú¤¼è¤ë¤È¤â¸øÉ½¤·¡¢Â¼¾å»áÂ¦¤Ï³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡ÊTOB¡Ë¤ÎÊý¿Ë¤òÅ±²ó¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤ÎÂÐÎ©¤Ï¼ýÂ«¤Ë¸þ¤«¤¦¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡Æ°²èÇÛ¿®»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤È¤Î¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼«Á°¤ÇÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ëÏ©Àþ¤òÅ¾´¹¤¹¤ë¡£
¡¡½Ð»ñ¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÊýË¡¤Ïº£¸å¾ÜºÙ¤òµÍ¤á¤ë¡£ÆÀ¤é¤ì¤¿»ñ¶â¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ä³ô¼ç´Ô¸µ¤Î¶¯²½¤Ë½¼¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âçµ¬ÌÏ¤Ê¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Ï¡¢¥Õ¥¸HD³ô¤Î2³ä¼å¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂ¼¾å»áÂ¦¤ÎÊÝÍÊ¬¤ò´Þ¤á¤ÆÁí³ÛÌó2350²¯±ß¤ò¾å¸Â¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸HD¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¤ÏÅÔ¿´¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê»ñ»º¤òÊú¤¨¤ë¥µ¥ó¥±¥¤¥Ó¥ë¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£2025Ç¯3·î´ü¤Î»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÇä¾å¹â¤Ï1409²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï244²¯±ß¡£