µþÅÔ¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï°ú¤­Â³¤­Ê¡²¬¿µÊ¿¤Ë¡ÄÉû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤â¥¨¡¼¥¹FW¥¨¥ê¥¢¥¹¤é4Ì¾¤¬·ÑÂ³

¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï3Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÈÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡È½©½ÕÀ©¡É°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌÂç²ñ¤Ç¤¢¤ëJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ïº£·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«Ëë¡£úÄµ®ºÛ´ÆÆÄÂÎÀ©6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿µþÅÔ¤ÏÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉWEST¤ËÁÈ¤ßÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ËëÀá¤Ç¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËMFÊ¡²¬¿µÊ¿¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËGKÂÀÅÄ³Ù»Ö¡¢DFÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¡¢FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡¢DFÎëÌÚµÁµ¹¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ºò²Æ¤ÎMFÀîùõñ¥ÂÀ¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä/¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¢GK¥¯¡¦¥½¥ó¥æ¥ó¡Ê¥½¥¦¥ë¥¤¡¼¥é¥ó¥É/´Ú¹ñ¡Ë¤Î°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¤¡¢ºÆÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î´é¿¨¤ì¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ê¡²¬¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£°ú¤Â³¤10ÈÖ¤âÇØÉé¤¦MF¤Ï¡¢ºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·3¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¡£¥Á¡¼¥à¤ÎJ1ºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ë3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÎO.D¡ÊOUTSIDE DIRECTOR¡Ë¤«¤é¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¶ÉÌÌ¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¡¢°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¤ê¡¢¶ãÌ£¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉôÂâ¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥ó¥¬¤ÎÌö¿Ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÑ¶ËÅªÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¡¢OG¡Ê¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ËÌ¾¾Î¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Ìò¿¦¤Ë¤ÏMF±üÀî²íÌé¤ÈMFÊÆËÜÂó»Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢MFóîÆ£Ì¤·î¡¢MFº´Æ£¶Á¤Î2Ì¾¤¬¿·¤¿¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
