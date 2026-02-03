鹿島は3日、ドイツ1部ボルシアMGとクラブアライアンスを締結したと発表した。トップチーム強化におけるスカウティング面の連携や情報共有、人材交流を行うほか、アカデミー選手の育成やスクール事業で連携した共同プログラムを実施する。資本提携はなく、両クラブの経営の持続可能性と競争力を長期的な視点で高めることが目的。期間は26年1月25日から30年7月31日まで。

鹿島は24年にグローバル部門を新設し、海外戦略に向けた準備を開始。これまでに30クラブ以上と面談を重ね、ボルシアMGとは約1年にわたって交渉を行ってきたという。サステナビリティに対する取り組みやアカデミーへの投資、経営方針が合致したことでクラブアライアンス締結が実現した。

ボルシアMGはリーグ優勝5度の名門。ドイツ西部に位置する本拠地メンヒェングラートバッハは人口約27万人の工業都市で、ホームタウンの規模や地域のサッカー熱は鹿島と重なる部分が多い。現在はFW町野修斗、DF高井幸大の2人の日本人選手が在籍している。

鹿島の小泉文明社長はクラブを通じ「125年を超える偉大な歴史と伝統に加えて、欧州最高水準のハードを有しており、アカデミー世代からの選手育成においても国内外で高く評価されているボルシア・メンヒェングラートバッハとアライアンスを締結できたことを大変光栄に思います。国、歴史、文化は異なりますが、周辺地域の人口規模やサポーターの熱量など、両クラブの間にはいくつもの類似性があり、何よりもクラブミッションと経営の持続可能性を重視しているという共通点があります。また、アカデミーに対して積極的に投資しているという点においても、我々の方針と合致しています。このようなスキームで提携することは両クラブともに歴史上初めてとなりますが、経営レベルから現場に至るまで、クラブ間における緊密かつ長期的な連携が、双方の経営の持続可能性と競争力の向上につながることを期待しています」と声明を出した。

また、ボルシアMGのライナー・ボンホフ会長は「我々は鹿島アントラーズの中に、伝統や歴史における類似性を感じただけでなく、グローバル規模でフットボールを発展させるという戦略とも合致するパートナーを見出すことができました」などとコメントした。