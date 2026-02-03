俳優でモデルの風間トオル（63）が2日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。極貧生活で発覚した一番甘いものを告白した。

風間は過去にも同番組で幼少時代に極貧生活を送ったエピソードを語っており、中学生で1人暮らしをしていたというぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1（34）とともに極貧エピソードを語った。

番組では「一番甘いのは○○」と穴埋めクイズになっており、ぽかぽかメンバーは回答に苦戦した。

風間は「正解は国語の教科書です」と告白しスタジオを驚かせた。

ハライチ澤部佑は「国語の教科書でした〜」と復唱し笑った。ブラックマヨネーズ小杉竜一は「でした〜やあらへんねん。当たるか！」とつっこんだ。

風間は「授業中おなか空くじゃないですか。でも食べるものもないし暇だしと思って、いろんな教科書のはじっこのいらないところあるじゃないですか。これをガム代わりにかんでみようと思って。算数はちょっと苦くて、国語が一番甘かった」と告白した。

澤部は「もっと、音楽とか甘そうですけどね」と展開すると、風間は「音楽はね、食べる暇がないんだよね」と楽器の演奏など忙しい授業風景を明かし、スタジオを爆笑させた。

小杉は「今ので全てが“マジ”ってわかった」と疑うレベルのエピソードを本当だと確信した。