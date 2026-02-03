整形を経験した女性4名と一般男性が繰り広げる恋愛に密着 新恋愛企画「シリコン：ラブ〜整形女の恋物語〜」
ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#5が、3日(23:00〜)に配信される。
『愛のハイエナ season5』場面カット
○整形を経験した女性と一般男性の恋愛
番組では、新恋愛企画「シリコン：ラブ〜整形女の恋物語〜」がスタート。沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちと一般男性が繰り広げる恋愛に密着する。
「自分にお金と時間をかけすぎて恋愛できなくなった」「整形に2000万円かかった」などと語る、女性参加者4名が抱える覚悟や葛藤、恋愛観が赤裸々に明かされる。その告白の数々に、スタジオゲストのてんちむ、おかもとまりも衝撃の展開に。
(C)AbemaTV,Inc.
【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
『愛のハイエナ season5』場面カット
○整形を経験した女性と一般男性の恋愛
番組では、新恋愛企画「シリコン：ラブ〜整形女の恋物語〜」がスタート。沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちと一般男性が繰り広げる恋愛に密着する。
「自分にお金と時間をかけすぎて恋愛できなくなった」「整形に2000万円かかった」などと語る、女性参加者4名が抱える覚悟や葛藤、恋愛観が赤裸々に明かされる。その告白の数々に、スタジオゲストのてんちむ、おかもとまりも衝撃の展開に。
(C)AbemaTV,Inc.
【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。