歴史的な高騰が続く金相場。名古屋・大須にある買い取り専門店「おたからや 大須万松寺通り本店」では…

（おたからや 鈴木勝さん）

Q.金は今どんな状況？

「もうずっと右肩上がりで金額が上がっている状態。ここ大須万松寺通り本店に関しても、昨年比で（金を）お持ち込みいただいている量が3倍以上に跳ね上がっている。金相場が大台にのったタイミングが一番ご来店は多くいただいておりまして、直近で言うと(1グラム)2万5000円や3万円を超えたタイミングで、来店数や（金の）持ち込み量が非常に増えた印象」

未使用の“金のネックレス”を売りに来た親子は…

この日、店を訪れた一組の親子。金のネックレスやリングなど4品を持ち込みました。



（スタッフ）「売却を提案したのは？」

（母）「息子。『お母さんそういえば金のアクセサリーあったんじゃない？』と」

（息子）「急に思い出して。ニュースとかで最近聞くが、貴金属の価格がすごく上がっていて、（売るには）いいタイミング」

（母）「私がハタチの誕生日に母からもらったが、形が古くなってきて使う機会もなかったので、売ってしまおうかな」

（スタッフ）「当時はお気に入りだった？」

（母）「いや、一回もつけたことない。お小遣い程度になればいいかな…」

（息子）「持った感じ4点で、偽物でなく10グラムくらいあるとすれば、10～15万円くらいはいくんじゃないかな」

鑑定の結果は…「チェックがしっかり通った品物」

そんなアクセサリーの数々を、さっそく鑑定。すると…



（おたからや 鈴木さん）

「まずはネックレス、これはしっかりと18金の確認が取れました。パールのネックレスに関しても18金の確認がしっかり取れております。チェックがしっかり通った品物。トップだけがイミテーション（模造品）」

ほとんどは立派な18金。試しにパールのネックレスの重さをはかってみると、13グラム。



なんと、これだけでも予想の10グラムを超えていました。

想像を超える査定額に！

そして、気になるお値段は…



（おたからや 鈴木さん）「こちら25万1000円」

（母）「すごい！」

（息子）「これは想像以上」

さらに、この品々はお母さんが一切使っていなかったことで状態が良く、それぞれに施されたデザイン料なども追加され、4点で合計40万円以上の査定額に。



想像を遥かに超える臨時収入です。

「こんなに高い値がつくとは…」

（母）「すごーい！笑っちゃう」

（息子）「予想以上の買取金額。もしかしたらどの家庭にも、家に眠っている貴金属があるかもしれない」

（母）「我が家もタンスに眠っていたんですけど、きょう来てみてこんなに高い値がつくと思わなかったので、ちょっとビックリ」

（スタッフ）「息子さんのファインプレー」

（息子）「まぁ僕のお金にはならないですけど（笑）」

（母）「おいしい物でも食べに行きたい」

約2年前に50万円ほどで譲り受けた“金のネックレス” なぜ売りに？

一方別のお客さんは、2年ほど前に友人から50万円ほどで譲り受けたという、金のネックレスを買い取ってもらいに。



（女性）「彼のお気に入り」

（スタッフ）「なのにきょうは査定？」

（男性）「お気に入りだけど（金は）高くなったら売る」

金のアクセサリーはあくまで資産として、相場の上下に合わせて数年単位で買い替えていると言います。

50万円ほどのネックレス いくらになった？

そして、この重さが50.6グラム。この日の18金のレート「1グラム1万9822円」で計算すると、なんと100万円2000円に！

（女性）「よかったです。嬉しい」

（スタッフ）「このお金は何に使う？」

（男性）「運転免許。あといろいろ。もともとインベスト(投資)なので、金は上がったら売るしかない」

（女性）「で、また買う」

「1日で2000～3000円の変動は歴史上類を見ない」

そんな、金の売買上手なお客さんがこの日を買い取りに選んだのには、理由が。



（男性）「ちょこっと下がった」

（スタッフ）「ちょっと下がりましたもんね」

（男性）「もっとダウンになったら（売る）チャンスが無い」

（女性）「きょうがチャンス」

取材した2月2日は、国内の金相場が1月30日までに比べ、1グラムあたり約3000円も値下がりしたタイミング。このまま値段が下がることを心配し、手放すことを決めたそうです。



（おたからや 鈴木さん）

「私はまだ2年目。始めのころは1日あたり100～200円でけっこう大きな変動。1000円動くなんて考えられなかった。いま1日で2000～3000円動くのは、本当に歴史上類を見ない。相場がおかしくなってしまっている」