小田急線豪徳寺駅から徒歩約2分のところにある「MYE blend tea atelier」。シックな建物がアトリエを想像させる、全く新しいお茶屋さんです。店名の”MYE”は昔ながらのお茶道具、”箕（み）”に由来しているのだとか。看板にはそんな箕をふるう茶師のイラストが描かれています。

お店を営むのは、江戸時代から続く歴史あるお茶屋さん「老舗大佐和」の8代目・大澤さん。全国の製茶問屋の茶師がお茶の審査力を競う「全国茶審査技術大会」72回東京大会で準優勝した、まさにお茶のプロフェッショナルです！

店内にはお茶の世界を感じる書物や茶器などが飾られていて、アーティスティックな雰囲気。オリジナルブレンドの高品質な茶葉や、より茶葉の魅力を感じられる茶器・茶道具を購入することができます。

今回は、豪徳寺店限定の完全予約制サービス「YOUR BLEND」を体験してきました。どんなシーンでお茶を飲んでいるかに合わせて、香りや味わいの異なるお茶を試飲しながら、自分だけのオーダーメイド茶葉をブレンドしてもらえます。



ご褒美CHECK!

歴史あるお茶屋さんが仕入れた茶葉を、古くから培われてきたブレンド技術で味わうことができます。経験豊富なスタッフが、品種や産地による風味や香りをしっかり見極めて審査した、高品質な茶葉が揃います。



カウンセリングを受けて好みの茶葉を試飲

「YOUR BLEND」3780円

まずはカウンセリングから。 いつも飲んでいるお茶の種類や、好みの味、ライフスタイル・どんなシーンでお茶を飲みたいか…。普段から日本茶にふれている人は、いつも購入している産地や深蒸し、浅蒸しなど好みを話してみるのもおすすめ。どんな茶器を持っているかや、出身地に合わせた茶葉の産地などにも話が及びます。

普段は日本茶より、冷たい麦茶を好んで飲む筆者。実家の関西では日本茶や紅茶が出ていて、個人的にはジャスミン茶が好きですと話すと「京都ならほうじ茶も多く飲まれていますよね。香ばしさが好みなのかもですね」と、地域特有のお茶の知識を話してくれました。

続いて産地などをあえて伏せたまま、先入観がない状態で3杯のお茶を試飲していきます。それぞれの香りや味わいを比べながら、どの部分が気に入ったか、飲みやすかったかをスタッフと話して自分好みの茶葉を突き詰めます。

（左から）浅蒸し（静7132）、釜炒り（やぶきた）、深蒸し（さえみどり）

今回カウンセリングを受けて選んだのは、浅蒸し、釜炒り、深蒸しの3種類。

浅蒸しは軽やかな味わいで、香料はまったく入れずとも桜のような香りがする新しい種類のお茶。

釜炒りは、釜を使うことで独特の香ばしさを感じます。見た目の色は薄いですがしっかりした味わい。少し高めの温度で入れるのがおいしくなるポイントなんだとか。

深蒸しは茶葉が細かくなることでお茶のうまみが出て、最後に香りが鼻にふわっと抜けるのが特徴的でした。

（手前から）釜炒り、深蒸し

茶葉について質問するとさまざまな知識を教えてくれるのも楽しいです。

大澤さん「深蒸しは急須から粉が出やすいので色も濃いめ。味も濃く感じますが、抽出濃度は浅蒸しと同じなんですよ。逆に浅蒸しは渋みを感じやすいんです。深蒸しは、関東にしか普及してないという地域的な特徴もあります。それには昔は関東の水が美味しくなかったという一説も。お茶の名産地である宇治や静岡も、浅蒸しが基本だったんですよね。」

3つを飲み比べた感想を伝えて、さらにヒアリングをしてもらいます。筆者は釜炒りの香ばしさと飲みやすさ、深蒸しの後味や香りが気に入りました。

大澤さん「自宅で日常的に飲むお茶は、湯量や温度を気にせずに淹れる人が多いかもしれません。ですが、浅蒸しなどは淹れ方に気をつけないと余計な苦味が出てしまうことも。ここでは茶葉を知り尽くしたスタッフがそれぞれに合った抽出方法まで気にして提供しているもの特徴です」



ご褒美CHECK!



茶葉の好みだけでなく、それぞれに合ったお茶の淹れ方や、合わせる料理なども教えてもらえます。お茶の歴史や地域ごとの茶葉の違いもお茶のスペシャリストに直に聞くことができるので、1日でお茶に詳しくなれちゃいます！





さきほど試飲した3種類のなかで気に入った味や香りを伝えて、茶葉の配合を決定します。計りを使って繊細な茶葉の割合を決める様子はまさに職人技。

「深蒸しの香りが好き・釜炒りは落ち着く」ことに着目して、最後に出していただいたのは2種類の深蒸し。同じ深蒸しでも、香りや後味、口あたりなどに違いを感じることができます。



ご褒美CHECK!

異なる茶葉を組み合わせて作る、フルオーダーメイドのお茶。種類によってカフェイン量などが異なるため、飲みたいシーンを相談するのもおすすめです。自分用にはもちろん、贈り物に選んでも喜ばれること間違いなしです。

最後の2種類を飲んだ感想を伝えて、いよいよマイブレンドを完成させます！ 待っている間は、箕を振って合組する様子を間近で見ることができます。京都の渋柿仕上げの箕は流通が少なくなっているので、お目にかかれるのも貴重。サラサラとして心地よい音が癒されます。

ついに自分だけのオリジナルブレンドが完成しました！ オーダーシートには茶葉の種類と配合が書かれています。今回は釜炒りの「やぶきた」70%と、「さやまかおり」30%の配合でした。



完成した茶葉を使ってお茶の淹れ方を学ぶ

完成したマイブレンド茶をさっそく淹れてみます。スタッフに教えてもらいながらトライできるので、普段急須を使わない人でも安心。季節のドライフルーツも添えられていて、お茶の魅力をより引き立てます。

すっきりさわやかな風味と香ばしさが特徴の釜炒りの「やぶきた」をベースに、「さやまかおり」の濃厚で強い香りと渋みをアクセントに加えた1杯。いつものティータイムが特別なものになりそうです！



オリジナル茶葉の名前を決めてラベルに印字

完成したお茶は、自分で名前を考えて、パッケージのラベルに印字してもらうことが可能。自分の名前やお茶の種類、送りたい人へのメッセージなどを入れてもよさそうです。



ご褒美CHECK!

今回作った茶葉が気に入ったら「買い増しサービス」で同じレシピの茶葉を注文することが可能。時期によって収穫量や風味が異なるので、その都度要望を聞いてもらえるのだとか。





「スターターキット」7700円

店内では、お茶を入れるのに使用した茶器がセットになった「スターターキット」も発売しています。自分だけの茶葉をおいしく飲む「型」を身につけるのもいいですよね。温かい飲み物でほっとひと息つきたくなるこの季節に、ぜひ訪れてみてはいかがですか？



■MYE blend tea atelier（みー ぶれんど てぃー あとりえ）

住所：東京都世田谷区豪徳寺1-45-8

TEL：03-3498-2456

営業時間：ショップ 日曜12時30分〜17時、YOUR BLEND 土曜（完全予約制）

定休日：月〜金曜・不定休



▶▶「ご褒美の新定番」の記事一覧はこちらから！



Text＆Photo：樋口紗季（vivace）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

