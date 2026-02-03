スピードワゴン井戸田潤の妻「家族みんなで食べるご飯が1番美味しい」豪華食卓公開「奥に見えるのはハンバーグ師匠？」「健康的で美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/02/03】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が2月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族との食事風景を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】井戸田潤の33歳美人妻「奥に見えるのはハンバーグ師匠？」豪華食卓
蜂谷は「家族みんなで食べるご飯が1番美味しい！！」とコメント。「明日からほぼ三日間師匠いないのでさみしーー 夜がこわい」とつづられている。テーブルには、ご飯、味噌汁、煮物、炒め物など、彩り豊かな家庭料理が並んでおり、向かい側には井戸田らしき人物が座っている。
この投稿に、ファンからは「奥に見えるのはハンバーグ師匠？」「健康的で美味しそう」「美味しそう」「温かい家族」「癒される」「素敵な時間」といった声が上がっている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】井戸田潤の33歳美人妻「奥に見えるのはハンバーグ師匠？」豪華食卓
◆蜂谷晏海、家族との温かい食卓を公開
蜂谷は「家族みんなで食べるご飯が1番美味しい！！」とコメント。「明日からほぼ三日間師匠いないのでさみしーー 夜がこわい」とつづられている。テーブルには、ご飯、味噌汁、煮物、炒め物など、彩り豊かな家庭料理が並んでおり、向かい側には井戸田らしき人物が座っている。
◆蜂谷晏海の家族との食事風景に反響
この投稿に、ファンからは「奥に見えるのはハンバーグ師匠？」「健康的で美味しそう」「美味しそう」「温かい家族」「癒される」「素敵な時間」といった声が上がっている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】