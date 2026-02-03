梅沢富美男「今朝の朝ごはんは僕が作りました」一汁三菜の和朝食披露「理想的な朝ごはん」「栄養バランスばっちり」と反響
【モデルプレス＝2026/02/03】俳優の梅沢富美男が2月3日、自身のInstagramを更新。手作り朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】75歳大御所「丁寧な暮らしが伝わる」一汁三菜並んだ手作り朝食
梅沢は「おはようございます。今朝の朝ごはんは僕が作りました。今日も元気にまいりましょう！」とつづり、食卓の様子を投稿。白米に味噌汁、焼き鮭、卵焼き、納豆が並ぶ、一汁三菜の健康的な和朝食を披露した。また、ほうれん草とベーコンの炒め物を手に持った自身の姿も公開している。
この投稿には「理想的な朝ごはん」「丁寧な暮らしが伝わる」「家庭的で素敵」「朝から元気が出る」「真似したくなる」「和食が美味しそう」「栄養バランスばっちり」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆梅沢富美男、手作り朝食を公開
◆梅沢富美男の投稿に反響
