益若つばさ、ミニスカ×透けタイツで美脚際立つ「スタイル良くて憧れる」「破壊力すごい」の声
【モデルプレス＝2026/02/03】タレントの益若つばさが2月2日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装姿を披露した。
【写真】40歳人気タレント「脚長くて綺麗すぎる」スタイル際立つミニスカ×タイツコーデ
益若は「髪の毛いっぱい巻くと自分っぽく戻るもんだな」「巻き方でイメージガラリと変わるようにしてもらったよ」とつづり、「ABEMA Prime」（AbemaTV／毎週月曜〜金曜 よる9時〜11時）出演時の衣装姿を公開。ハニーベージュの巻き髪で毛足の長いニットカーディガンとグリーンやイエローが入ったチェック柄のミニスカート衣装を着用し、透け感のある黒いタイツを履いた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「脚長くて綺麗すぎる」「巻き髪似合ってる」「破壊力すごい」「スタイル良くて憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
