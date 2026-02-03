高市首相が1月31日、円安について言及したこの発言。



（高市首相・1月31日）

「今、円安だから悪いって言われるけれども、輸出産業にとっては大チャンス。円安でもっと助かっているのが外為特会というのがあるんですが、これの運用、いまホクホク状態です。だから、円高がいいのか円安がいいのか分からない、これは総理が口にすべきことじゃないけれども、為替が変動しても強い日本の経済構造を私はつくりたい。」





これに対し、物価高で苦しむ人への配慮に欠けるとする批判が。（中道改革連合 野田共同代表）「家計簿をつけながらホクホクしている人がいますか。スーパーの値札を見ながらホクホクしている人がいますか、みなさん。」高市首相の発言に対し2月3日、片山財務相は。（片山 財務相）「総理は円安が経済に与える影響について、一般論として、教科書に書いてあることですね、申し上げたのであり、特に円安メリットを強調しておりませんし、実際そういったこともありません。」一方、2月3日朝の東京株式市場では、外国為替市場で1ドル＝155円台半ばまで円安が進行。市場では、高市首相の発言が円安容認と受け止められ、円安が進んだと見られています。（高山 基彦 キャスター）改めて高市首相の発言を見ていきたいと思います。この週末、高市首相は応援演説の中でこのように発言をしました。「円安で外為特会･外国為替資金特別会計の運用がホクホク状態です」と発言をしました。これが円安の進行を容認したものと受け止められまして、実際に外国為替市場で円が売られて円安に進行しています。その後、高市首相自身のSNSで為替変動にも強い経済構造を作りたいという趣旨だったと釈明をしているわけなんです。実際に片山財務相なんですけども、けさの閣議後の会見の中で、この高市首相の発言について、円安のメリットを強調したものではないと、教科書に書いてあること、などと述べまして擁護しました。青山さん、この高市首相の発言というのはどういったところに問題があるんですか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）まず高市首相ご自身が言っているように、首相が口にすべきことではないんですね。というのは、為替というのは円安に振れても円高に振れても、投機に使っている人もいますから、例えばFXとかですね。なので損する人が出てきてしまうんです。ここに首相が介入するということは、基本的にご法度とされているんですね。それと、今かなり円安に振れている状況なんです。今、物価高が問題になっていますけれども、物価高の原因として、円安によるエネルギー価格の上昇とか、あと日本は食料品をほとんど海外から輸入する国ですので、食料品価格が上がったりという問題が出てきている。そんな中で、円高がいいのか円安がいいのか分からないと言いながらも、今、「外為特会がホクホク状態です」という、つまり「円安にもメリットあるんですよ」ということを言っている。しかも強い言葉で言っているんですね。これは一定程度この円安の状況を容認しているというふうに捉えられかねないんです。そういった状況の中で、今の物価高そのものをどう考えているのか、これが問われる発言でした。（高山 基彦 キャスター）実際この高市首相の発言が選挙戦に影響を与えそうなんですか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）これは、今、物価高の問題というのは深刻な問題ですから、影響を与える可能性は十分あると思います。ただ、これが選挙情勢を変えるほどのものかどうかというのは、今後の流れを見ていかなければいけないと思います。（津川 祥吾 アンカー）青山さん、ちょっと政策的なところを整理したいんですが。今、多くの国民、有権者が関心があるのは物価高対策というところになると思います。だからこそ、今回も各政党が物価高対策というのを、この選挙戦の中で訴えていると思うんですね。その中に消費税の減税ですとか廃止というのはあると思います。消費税の制度そのものの議論もありますが、今の物価高対策として消費税率を下げてはどうかというのは一つの議論としてあります。これは確かに一時的に効果があるのは間違いないと思いますが、ただ根本的に物価が上がりすぎているということに対する根本的な対策ではないと思うんですね。何が必要か、いろいろな政策があり得ると思うんですが、例えば、これは安倍政権以降、デフレ対策というのをやってきました。これは簡単に言うと物価を上げる政策です。ですから今やらなきゃいけないのは、むしろ、その逆の方向のことをやらなければならないんじゃないかと…。その中で言うと、例えばこの為替に直接政府が手出しをしてはいけないけども、円安が行き過ぎているんだとしたら、それを少しブレーキをかけるような政策というのが、本来、物価高対策として求められてくることだと思うんですが？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）そうですね。つまり、今の為替水準がどのような状況にあると高市さんが考えているのか、ここが問われます。円安がこれ以上進むと、例えば、きょうも実際、外国為替市場で円安に振れましたけども、これ以上進んでさらに物価が上がると、仮に消費税を下げても、それを上回ってしまったら何の意味もないんですね。そのような状況の中で、高市さんの真意はどこにあるのか、今の物価高の状況をどう認識しているのか、問われる発言と言えると思います。（高山 基彦 キャスター）その高市さんに関してもう一つあるんです。こちらです。自民党は公約で、飲食料品は2年間に限り消費税ゼロとすることを国民会議で検討を加速する、としています。実際に選挙前、高市首相もこの消費減税というのは自身にとって「悲願だったんだ」、こういった発言などもしているんです。ただ実際、選挙が始まりますと、街頭演説でこの消費減税について発言が一切ないというところがあります。青山さん、なぜ街頭演説で訴えないんですか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）高市首相はですね、そもそも消費税を減税したいと思いのある、これは間違いないんですね。しかし、今回の自民党の公約では、国民会議で検討を加速としか書いてないんですよ。けれども討論会などでは、首相としては2026年度中に実現させたいという、この公約以上のことを言っているんです。これを結構、各党が「これ何で違うんですか」ということを問うてきたわけですね。例えば、この後も街頭演説などで、これについて高市さんが主張すると、きょうは踏み込んだなと、きょうはちょっと引っ込めたとか…また、この高市さんの発言そのものがニュースになる可能性がある。『私はもうこれ以上消費税の話でああだこうだ言われないようにしたい』そのために発言を控えているんだと思います。（津川 祥吾 アンカー）最後に、この選挙情勢についてちょっとうかがいたいんですが、報道各社の情勢調査ではですね、自民党の優勢が伝えられています。この辺、私も注意してお伝えしたいと思いますが、高市さんは解散の時に勝敗ラインとして、与党で過半数という、少し堅めの目標を言ったかなというふうに言われましたが、今の情勢はかなりそれを上回りそうだとも言われていますが、残りの選挙戦5日間で、情勢はどのように動くと思いますか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）まずはですね、先ほどの『円安ホクホク発言』みたいなようなものとか、今後もまた少し発言が何かで出てくるかもしれない、そういったものが最終盤の選挙戦に影響が出るか、これが一つだと思います。あとはですね、今回の情勢調査で今一つ数字が出てきていないのが、「中道改革連合」という新しい政党ができた…ここに公明党を支持していた創価学会の票がですね、小選挙区で特にどれぐらい出てくるのかというのが…あまりこの数字に現れていないようなんですね。これがこのまま現れずに選挙が終わるのか、それとも最終盤に巻き返して本番ではドンと出てくるのかどうか…これが一つの焦点だと思います。あと最後は投票率ですね。無党派層の支持は、今、高市さんの内閣支持率は高いですから、かなり高市さんに強く出てきているんです。投票率が上がれば、無党派が多く行くという可能性がありますので、自民党にさらに強く出る可能性もありますが…、寒いとか雪だとかいろいろ天気予報も出てきている中で、そして期日前投票もあまり勢いがないんですね。このような状況で投票率が下がると、組織票の影響力というのが強くなる。この辺りもポイントかと見ています。