３日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５９．２０ポイント（０．２２％）高の２６８３４．７７ポイントと３日ぶりに反発する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は２７．０８ポイント（０．３０％）安の９０５３．１１ポイントと３日続落した。売買代金は３３５１億５２５０万香港ドル（約６兆６６９５億円）と高水準が続いている（２日は３４７８億８５７０万香港ドル）。

米株高が好感される流れ。昨夜の米株市場では、米景気の改善期待で主要株価指数がそろって反発した。米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が２日公表した１月の製造業ＰＭＩは５２．６に達し、市場予想（４８．４）を大幅に上回り、景況判断の境目となる５０を１年ぶりに超えている。米株高が香港にも波及した。中国の景気支援スタンスも改めて意識される。中国の商務部、文化旅遊部など関係部門は２日、消費の促進に向け、春節９連休期間に各種イベントを実施すると発表した。旅行やショッピングなどの分野で支援を強化する。そのほか、市場関係者の間には、春節連休（２月１５〜２３日）前に金融緩和が発表されるとの観測も広がった。ただ、上値は限定的。中国企業の業績動向や、米国の金融政策動向が気がかり材料となった。ハンセン指数も安く推移する場面がみられている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が８．１％高、民営教育サービス事業者の新東方教育科技集団（９９０１／ＨＫ）が６．４％高、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．６％高と上げが目立った。

セクター別では、産金や非鉄、鉄鋼、セメンなど資源・素材が高い。紫金鉱業のほか、紫金黄金国際（２２５９／ＨＫ）が７．８％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が７．１％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が６．４％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が４．５％、鞍鋼（３４７／ＨＫ）が７．５％、馬鞍山鋼鉄（３２３／ＨＫ）が５．２％、北京金隅集団（２００９／ＨＫ）が１０．１％、中国建材（３３２３／ＨＫ）が８．５％ずつ上昇した。暴落が続いた金相場の下落が一服し、資源株全般の支えとなっている。

旅行（エアラインや代理店）やカジノなどレジャー関連もしっかり。中国東方航空（６７０／ＨＫ）が７．４％高、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が５．４％高、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が４．４％高、同程旅行ＨＤ（７８０／ＨＫ）が２．１％高、携程集団（９９６１／ＨＫ）が１．５％高、新濠国際発展（２００／ＨＫ）が５．９％高、永利澳門（１１２８／ＨＫ）が３．９％高で引けた。

半面、ネット関連の銘柄はさえない。ショート動画投稿アプリの快手科技（１０２４／ＨＫ）が４．６％安、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が３．６％安、インターネットサービス中国最大手の騰訊ＨＤ（テンセント・ホールディングス：７００／ＨＫ）が２．９％安と値を下げた。ハンセン科技（テック）指数は１．１％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。中国で先ごろ、一部通信サービスの増値税（付加価値税）引き上げが確認されたことで、市場ではネットサービス業界でも同様の措置が講じられるとの不安が広がった。

本土マーケットは３日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前日比１．２９％高の４０６７．７４ポイントで取引を終了した。軍需・宇宙産業が高い。自動車、不動産、素材、ハイテク、インフラ建設、消費関連、医薬、運輸なども買われた。半面、銀行は安い。エネルギー、証券も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）