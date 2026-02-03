石田ゆり子の愛犬、“あおむけ”でくつろぐ 癒しのショットに「なんて、平和な光景」「ずっと見ていられます」「なかなか器用なポーズ」
俳優・石田ゆり子（56）が3日、自身のインスタグラムを更新。愛犬がくつろぐ姿を公開した。
【写真】なんてほっこり！石田ゆり子の愛犬・雪ちゃん、癒しのショット
投稿で「おはようございます。節分の朝。起きて最初に見た光景…」と、ソファで“あおむけ”でくつろぐゴールデンレトリバーの愛犬・雪ちゃんのショットを公開。「節分は、いよいよ本当に2026年がスタートするな、とどこか心が引き締まる思いがします」とつづった。
つづけて「どうか平和で，笑顔がたくさんありますように。優しくありますように。そんなきもちです。日々感謝」としみじみつづり、締めくくった。
この投稿にファンからは「雪ちゃんの幸せそうな寝姿〜」「ずっと見ていられます」「素敵かわいいかわいいショット 雪ちゃん安心、熟睡ポーズ」「雪ちゃんリラックス〜」「なんて、平和な光景」「幸せな光景、ありがとうございます」「雪ちゃんの寝ぐせがかわいい、今日この頃」「なかなか器用なポーズ」などのコメントが多数寄せられた。
