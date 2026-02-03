経済アナリスト森永康平氏が3日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）に生出演し、昨年死去した父で経済アナリストの森永卓郎さんについて語った。

番組のコメンテーターを長く務め、昨年1月28日に死去した卓郎さんを追悼する1週間と銘打った企画を放送。「モリタクが遺したニッポンの宿題 フルスイング検証ウィーク！」と題し、卓郎さんが訴えていた提言を、政治、経済などさまざまな観点から検証した。

食料をはじめ自給率が低く、さまざまな製品を輸入に頼るというのが日本の現状。そのため、為替相場の影響が経済にモロに響いてくる。そんな中で高市早苗首相（自民党総裁）は、責任ある積極財政を打ち出し、強い日本の再建を旗印に掲げる。

康平氏は「金利を上げて円安を抑え込むというより、高市さんが言っている通りで、なるべく国内で作れるものは作れるようにしましょうと。そうしたら為替だとかをいちいち気にしなくていいよねというのは、ごもっともな発言」と述べ、高市氏の基本理念に理解を示した。

その上で「おやじが高市政権をどう評価するか分からないけど、少なくとも今のくだりの部分に関しては、思い切り賛同するんじゃないか」と推測した。