ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲらを輩出した「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」で知られる芸能プロダクション「アソビシステム」が、投資会社「ミダスキャピタル」と新会社「株式会社アソビダス」を共同設立し、３日、都内で記者発表会を開催した。ゲストとしてＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ、伊勢ヶ濱春雄親方（元横綱照ノ富士）が出席した。

アイドルやアーティスト、相撲、スポーツなど推し活市場の全領域においてファンビジネスを包括支援することが目的。ＡＩ活用によるプラットフォームなどの構築で「日本発の推し活文化を世界へ」拡大することを狙うとともに、ファンの「熱量を正しく価値へ還元」「見えない機会損失ゼロ」の実現を目指す。

さまざまなアイドルグループが活躍中のアソビシステムの中川悠介代表取締役は、新会社設立には「より日本のアーティストが世界に出るきっかけ作りを増やすことがが目的」と説明。「アソビダスを通じてよりよい推し活、よりよく世界に出て行くチャンスをつかんでいきたい」とした。

日本のポップカルチャーを世界に広めるために「ＩＴやＡＩの活用が必然的に必要だと考えている」とし、ファンにとってもそれぞれのサービスでＩＤや決済の連携ができていないという、不便をデータ活用やＡＩ利用によって解消し、よりよい推し活を推進。「推し活しやすくなっていろんな情報をもらえて、よりそのグループを大きくしていくみたいなことにつながれば」と狙いを語った。

また「今、世界の市場は日本に向いてるという兆しを感じている。アニメ、ゲームを中心に世界に日本のカルチャーが好きな人はたくさん増えている」とし、「アソビシステムだけでなくて、他の連携する事務所や仲間の事務所を巻き込んでいながら、このアソビダスのシステムデータ解析、ＡＩによってより日本のアーティストが世界にでるきっかけ作りを目指していく」とした。