習近平主席、ウルグアイのオルシ大統領と会談―中国

中国の習近平国家主席は2月3日午前、北京市内の人民大会堂で中国を公式訪問しているウルグアイのオルシ大統領と会談しました。

習主席は、「中国とウルグアイ両国は引き続き互いの核心的利益と重大な関心事を断固として支持し、各レベル、全方位の友好交流を緊密にし、国政運営の経験交流を強化し、戦略的相互信頼を絶えず深めなければならない」と述べました。また、「双方は発展戦略の連携を強化し、経済貿易、金融、農業・牧畜業、インフラ整備、情報通信などの協力を深化させ、グリーン発展、デジタル経済、人工知能（AI）、クリーンエネルギーなどの新興分野における協力の潜在力を掘り起こし、経済成長のモデルチェンジと高度化を推進しなければならない」と強調しました。

習主席はさらに、ウルグアイが「77カ国グループプラス中国」の議長国を引き継ぐことを支持し、ウルグアイと共にグローバルサウスの団結と協力を強化し、平等で秩序ある世界の多極化、包摂的な経済グローバル化を共に推進し、手を携えて前進し、共に発展を図り、人類運命共同体の構築により大きな貢献をしたいとの考えを示しました。

オルシ大統領は一つの中国の原則を断固として支持し、「一国二制度」の方針を支持する方針を示した上で、「ウルグアイは中国と全面的戦略パートナーシップを深化させ、二国間協力をより高いレベルに引き上げることを期待している。ウルグアイは習主席が提起した人類運命共同体の理念を高く評価し、中国と手を携えて協力し、国連憲章の主旨と原則を尊重し、多国間主義を堅持し、国際貿易体制を守り、ラテンアメリカと中国の関係発展を絶えず推進し、グローバルサウスの共通利益を守りたい」と述べました。

オルシ大統領の訪問期間中、両国は「中華人民共和国とウルグアイ東方共和国の中ウ全面的戦略パートナーシップの深化に関する共同声明」を発表しました。（提供/CRI）