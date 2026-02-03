東京都の市（23区以外）で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」だと思うランキング！ 2位「あきる野市」、1位は？
ふるさと納税の魅力は、地域の特色や魅力が詰まった返礼品を通じて、全国各地の良さを再発見できることにあります。旬の食材や工芸品、体験型の特典など、自治体ごとに個性が光るラインナップが揃います。
All About ニュース編集部は2025年10月27〜28日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ふるさと納税」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、東京都の市（23区以外）で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「あきる野市のふるさと納税返礼品には、『秋川キーマカレーパン』や『パウンドケーキ』など、地元の素材を活かした温かみのあるグルメが揃っています。特にキーマカレーパンはテレビでも紹介されるほどの人気で、レビュー評価も高く、リピーターも多いんです」（40代女性／滋賀県）、「返礼品の秋川キーマカレーパン＋パウンドケーキセットは、 地元の素材を使った焼き菓子とパンのセットで、素朴でやさしい味わいがある商品でとても良いから」（50代男性／広島県）、「黒毛和牛がとても良かったです」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「お届け返礼品の他に五感で楽しむ『体験型返礼品』があるから」（40代女性／兵庫県）、「八王子は東京とは思えないほど自然が豊かで、地元の農産物や特産品が充実しています。特に果物や野菜、お米、そして地酒や伝統加工品など、多彩なラインナップから選べるのが魅力です」（50代男性／千葉県）、「八王子グルメが魅力。地元飲食店のお食事券などもあるから」（40代女性／長崎県）、「ヨーグルトの返礼品がとてもいいです」（30代男性／山形県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：あきる野市／31票あきる野市は、東京サマーランドの入場券や、「美肌の湯」として知られる温泉の利用券など、気軽に非日常を味わえる体験型ギフトが人気です。さらに、日本カレーパングランプリで5連覇を達成した「秋川キーマカレーパン」や「塩バターロール」も人気の返礼品。他ではなかなか出会えない個性派の返礼品がラインアップされています。
1位：八王子市／68票八王子市は、ミシュラン三ツ星を獲得した高尾山をはじめ、自然と歴史が息づくまち。JTBの旅行予約に使える「ふるさと旅行クーポン」など、使い勝手のよい体験型チケットが人気を集めています。さらに、国際コンクールで入賞したハムやソーセージ、シルク100％のネクタイ、八王子産木軸ボールペンなど、思いのこもった品々もそろっています。
