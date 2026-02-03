猫背のネイビーセゾンが、初の全国ワンマンツアー『猫背のネイビーセゾン pre. ONEMAN LIVE TOUR 2026 「超☆究極体 NEOS!!」』（読み：スーパー・アルティメットネオス）を開催する。

同情報は、2月2日（＝“にゃんにゃんの日”）に、猫にちなんだ2マン企画として神戸VARITで開催された『猫背のネイビーセゾン pre. 「NYAON ROCK」』にて発表されたもの。、5月30日の神戸 太陽と虎公演を皮切りに開催される今回のツアーは、2025年初夏に行われた東名阪ワンマンツアー『猫背のネイビーセゾン pre. ONEMAN LIVE TOUR「究☆極☆体NEOS!!」』（読み：アルティメットネオス）以降、“スーパー（超）パワーアップ”した猫背のネイビーセゾンが全国9カ所を巡るワンマンツアーだ。

なお、同ツアーのチケットはオフィシャル先行を2月8日23時59分まで受付中となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）