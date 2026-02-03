ディズニーストア“猫の日コレクション”発売！ ルシファー＆フィガロのエコバッグや猫用アイテムなど展開
「ディズニーストア」は、2月6日（金）から、『シンデレラ』のルシファーや『ピノキオ』のフィガロをモチーフにした新コレクションを、全国の店舗で順次発売。一部店舗および公式オンラインストアでは2月3日（火）より先行販売を開始した。
【写真】まるで猫がルシファーと遊んでいるよう！ 猫用おもちゃもラインナップ
■キャラクターの愛らしい仕草をデザイン
今回2月22日の“猫の日”に合わせて登場するのは、ジャックとガスを追いかけるルシファーや、金魚のクレオと遊ぶフィガロなど、キャラクターの愛らしい仕草を詰めこんだデザインがポイントの新コレクション。
ラインナップには、大きめリボンが印象的な「ぬいぐるみ」や「ぬいぐるみキーチェーン」をはじめ、ルシファーをあしらった「カーディガン」や、上品な「スカーフ」、シークレットコレクションの「がまぐちポーチ」や「ロケットチャームキーチェーン」がそろう。
また、猫用品ブランド「猫壱」と共同企画した猫用アイテムも展開。つめとぎとベッドの2WAYで使える「バリバリボウル」や、まるで猫がルシファーと遊んでいるように見えるおもちゃなど、猫との暮らしを楽しく彩るアイテムが並ぶ。
さらに、ディズニーの猫キャラクターをモチーフにした仕掛け付きぬいぐるみキーチェーンも発売。ルシファー、フィガロに加え、『おしゃれキャット』のマリー、ベルリオーズ、トゥルーズの全5種が用意され、毛糸玉を引っ張ると体がぶるぶると揺れる愛嬌たっぷりの仕様となっている。
