¡Ö2Ç¯Á°¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡¡ºòµ¨¡Ö0¡×¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¹äÏÓ½õ¤Ã¿Í¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö150¡×¤Î¥Î¥ë¥Þ¡¡ËÜµ¤ÅÙÅÁ¤ï¤ë¿À¼Ò»²ÇÒ¤ÎÎ¢¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê3Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢º£¥¥ã¥ó¥×½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£Êá¼ê¤¬ºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç½ªÈ×¤Ë¤ÏÂÇ¼ÔÌò¤òÎ©¤¿¤»¤ë¤Ê¤É46µå¡£¡Ö85¤«¤é90¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤°¤é¤¤¤ÎÎÏ´¶¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¡¢Ä¾µå¤Ï½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é146¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆâÄê¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ëº¸Ê¢Ä¾¶Ú¤òÄË¤á¤ÆÎ¥Ã¦¡£ÊÆ¹ñ¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤¹¤ë¤Ê¤É¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬Ä¹°ú¤¡¢1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¼ÂÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï½çÄ´¤ÇºòÇ¯Ëö¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òºÆ³«¤·¡¢¡ÖÂÎ¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÍèÆü¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ9¾¡¤òµó¤²¡¢120¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ë¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¡£º£µ¨¤ÏÍ¸¶¹ÒÊ¿¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ëà180²ó¤Î·êá¤¬¶õ¤¤¤¿¡£¡Ö150¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ï¾®µ×ÊÝ¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£·êËä¤á¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥Î¥ë¥Þ¤Ï150²ó¡£ºòµ¨0¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤¬¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã±½ã¤Ë·ê¤Ï30¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Þ¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö2Ç¯Á°¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¸µµ¤¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2Ç¯Á°¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£2Ç¯Á°¤Î24Ç¯¤Ï20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢9¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦95¡£¤³¤Î»Ñ¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÂç¤¤ÊàÊä¶¯á¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£µ¨¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¤½¤Î»ÑÀª¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤¬Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¿À¼Ò¤ÇÉ¬¾¡µ§´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿1·î30Æü¡£³°¹ñ¿Í¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ï¤½¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡Ë·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡ÊÅê¼ê¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Ï15¾¡¤ò¥Î¥ë¥Þ¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶³Ð¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤¤¤¤·Á¤ÇºÇ½é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤¿¡×¤È¾å¡¹¤Î¥¥ã¥ó¥×½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ºòµ¨0²ó¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í¤¬¡¢150²ó¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç¤Î·ü°Æ»ö¹àà180²ó¤Î·êá¤Ï°ìµ¤¤Ë¾®¤µ¤¯¤·¤Ü¤à¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë