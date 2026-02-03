前人未到の「673」へのカウントダウンは一旦“お預け”。百年構想リーグで“記録”が動かない理由
2026年のJリーグで注目のひとつは、浦和レッズのGK西川周作がJ１通算出場記録（現在660）で遠藤保仁の「672」を抜いて金字塔を打ち立てるか、である。
ただ、２月６日に開幕するＪリーグ百年構想リーグは各記録とも独立。この特別大会に出場しても、J１通算出場試合数にはカウントされない。前人未到の「673」へのカウントダウンは一旦“お預け”となるわけだ。
ちなみに、昨季までJ１リーグに未出場の選手がJ１百年構想リーグでピッチに立っても、J１リーグ初出場とは扱わない。あくまでJ１百年構想リーグは独立した扱いだ。
J１通算出場記録を見ると、10位にはFC東京の森重真人がランクインしている。現在513試合の森重は、９位の伊東輝悦（517試合）にあと「４」、８位の小笠原満男（同525）にあと「12」、７位の興梠慎三（同526）にあと「13」、６位の曽ヶ端準（同533）にあと「20」に迫っており、26／27シーズンにこのレジェンドたちを抜き去る可能性がある。
シーズン移行元年26／27のJ１リーグで出場試合数を伸ばす意味でも、西川、森重の両ベテランはJ１百年構想リーグで結果にこだわりたい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
