熊本県教育委員会は3日、酒気帯び運転や同僚へのセクシャルハラスメントなどで、教職員3人などの懲戒免職を発表しました。

中学校教諭（男性・39歳）懲戒免職

去年12月2日夜、県北の学校から乗用車で帰宅途中、500mlの缶酎ハイ2本を、約50分間、距離にして約20kmにわたって飲みながら運転したということです。

缶酎ハイ2本を飲み終えた後、熊本市東区で飲酒検問を受け、呼気から摘発基準値の4倍にあたる0.6mg/Lのアルコール分が検出されたため、酒気帯び運転で摘発されました。

教諭はその後、罰金50万円の略式命令を受け、2年間の運転免許取消処分を受けています。

県教委は教諭を懲戒免職とし、また管理監督者である校長（58）を戒告の懲戒処分としました。

高校教諭（男性・44歳）停職6か月

去年12月12日午後6時ごろ、熊本市中央区の飲食店でビール中瓶1本と日本酒1合を飲み、駐車場に停めた乗用車で仮眠したということです。

その後、午後11時30分頃に目を覚まし、宇土市のインターネットカフェに宿泊するつもりで車の運転を始めました。しかし宿泊せず、さらに離れた自宅へ向かう途中、宇城市松橋町で飲酒検問を受け、呼気から0.25mg/Lのアルコール分が検出され、酒気帯び運転で摘発されました。

小学校教頭（男性・54歳）減給10分の1・3か月

去年11月頃から、同僚の女性教諭に対して、私的に会うことを誘うようなメッセージをSNSで送り、11月28日朝、小学校の教室で不意に抱きつき、その後「自分にもハグしてほしい」と発言したということです。

県教委は教頭に対し「減給1/10・3か月」の処分を行いました。また管理監督者である校長（54）を戒告の懲戒処分としました。

教育長「断じて許されない行為」

越猪浩樹 教育長は「児童生徒を指導する立場にある教育公務員として、断じて許されない、あるまじき行為。全力で不祥事の根絶に取り組む」とコメントを発表しています。