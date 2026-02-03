テレ朝・堂真理子アナ、母のお手製“本格スイーツ”を紹介 そろって誕生日を迎えた長男＆長女のために手作り「愛ある」「美味しそう」
テレビ朝日の堂真理子アナウンサー（44）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。1月に誕生日を迎えた長男（15）と長女（12）へ母が手作りした本格スイーツを披露した。
【写真】「愛ある手作りお菓子」「美味しそう」堂真理子アナが披露した母手作りの“本格スイーツ”
堂アナは、「HAPPY BIRTHDAY!!」と切り出し「今月は息子と娘の誕生日の月で、それぞれ15歳と12歳になりました。本当に早いです…」と、子どもたちの成長にしみじみ。
続けて「二人のお祝いにと、私の母がアップルパイとプリンを作ってくれました」と明かし、食卓に並んだ色鮮やかなスイーツの写真を投稿。「プリンの上のいちごソースの果肉が、奇跡的にハートマークになっていました」と紹介し、「愛情たっっぷりで美味しかったです」と温かな誕生日のひとときを振り返った。
コメント欄には「愛ある手作りお菓子、しかも美味しそうですね」「ハート溢れる素敵なバースデーになりましたね」「優しさがいっぱいの家族」「美味しそうですね 愛情の深さが伝わってきます」「お子さん達、お誕生日おめでとうございます」などの声が寄せられている。
堂アナは2008年4月、当時サブ司会を務めていた同局系音楽番組『ミュージックステーション』で知り合った一般男性と結婚。11年1月に長男、14年1月に長女を出産している。
