ロッテドラフト1位ルーキーの石垣元気投手が3日、春季キャンプで初めてブルペンに入り、投球練習を行いました。

練習後、取材に応じた石垣投手。初ブルペンの感想を聞かれると「マウンドになれるために、それなりの力を出していい球を投げられたので楽しかったです」と語りました。投球内容の自己採点は70点。「バランスよく投げられたのが一番で、あともう少し力を上げて投げられたのかなと」と振り返りました。

プロ入り時には160キロの球速を目指すと語っていた石垣投手。今回の投球では自身の感覚的に「145キロくらい」と述べ、今後「段々と出力をあげていく」と計画を明かしました。

期待の新人の初ブルペンは、ロッテのサブロー監督だけでなく、健大高崎高校の恩師・青柳博文監督も見守っていました。石垣投手は「少し力んだ」と話しましたが、淡々と投げ込む姿がありました。

サブロー監督はその石垣投手の投球をみて「一言で言うと化け物、佐々木朗希投手のようだ」と感心。それを記者から聞かされた石垣投手は「うれしいです」と喜びをあらわにしました。