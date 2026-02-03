株式会社マイナビ（本社・東京）はこのほど、２０２７年卒業予定の全国の大学生・大学院生を対象に実施した「マイナビ ２０２７年卒 大学生のライフスタイル調査＜社会問題・収入について＞」の結果を発表した（有効回答数２１５１人＝文系男子３０４人、文系女子８７２人、理系男子４５６人、理系女子５１９人。２０２５年１１月２８日〜１２月２５日調査）。

「興味のある社会問題」の回答のトップは「インフレ・物価上昇（２８.３％増）」で、前年の１５位から、１０.１ポイント増と大きく順位を上げた。２位は、前年１位だった「少子化・働く女性支援（２５.７％、前年比７.６ポイント減）」。

また、今年から新たに設問に加えた「クマ問題」は７位にランクインした。男女別では、男子の１位の「インフレ・物価上昇（３３.６％）」は、女子では１２位（２１.７％）。逆に、女子１位の「少子化・働く女性支援（３２.２％）」は、男子では１２位と、いずれも男女で差がみられた。調査担当者のマイナビキャリアリサーチラボ研究員・石田力氏は「男女で注目するテーマが異なるのは、身近に感じる社会課題や将来像の捉え方に違いがあることを示していると言えるでしょう。こうした社会問題への関心の高さは、就職活動の場でも企業理解を深める要素となり得ます」とコメントしている。

円高や物価高の影響については「食費が上がった（５４.０％、前年比２.０ポイント減）」が最多で、次いで「学食・生協の値段が上がった（３２.７％、前年比０.１ポイント増）」、「交際（飲み会や外食・レジャー）を控えるようになった（１６.７％、前年比２.８ｐｔ増）」と学生の懐事情に大きな打撃を与えているようだ。

一方で、アルバイトによる１か月の平均収入は３万９０１７円（前年比１７３３円増）で、コロナ禍前の２１年卒の水準（３万９４７３円）まで回復。また、男子は３万５２０９円（前年比２５７３円増）だったが、女子は４万１０９８円（前年比１９５８円増）で調査開始以来最高額。また、アルバイト代や親からの仕送りなどの収入のうち、1か月に自由に使える金額は、全体の平均で３万８０５１円（前年比３６４０円増）で、こちらも調査開始以来最高額となった。