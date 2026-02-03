通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．１％付近に低下 逆転状態は緩和
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.14 6.18 8.97 6.85
1MO 9.06 6.24 8.02 6.70
3MO 9.31 6.60 8.34 7.07
6MO 9.25 6.69 8.44 7.34
9MO 9.28 6.83 8.58 7.57
1YR 9.25 6.90 8.60 7.73
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.41 9.81 8.17
1MO 8.30 9.36 8.04
3MO 8.72 9.27 8.26
6MO 8.98 9.37 8.21
9MO 9.20 9.54 8.27
1YR 9.25 9.65 8.28
東京時間16:34現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は１０．１％程度へと低下している。１カ月以降の各期間は９％台前半に横並びとなっている。１週間との乖離幅は1％未満に落ち着いてきている。目先の相場急変動に備える動きは一服している。ユーロドルはすでに逆転状態は解消されている。
