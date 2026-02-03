ロンドン序盤、豪ドルが一段高 豪中銀の想定上回るタカ派利上げで＝ロンドン為替



ロンドン序盤、豪ドルが一段高となっている。対ドルで0.7050レベル、対円で109.55レベルまで高値を更新している。



この日の豪中銀理事会で政策金利を大方の予想通り引き上げ、同時に発表された最新予測やフォワードガイダンスが市場の予想を上回るタカ派的な内容だったことが背景。豪中銀は年内あと２回の利上げの可能性を示唆しており、市場予想のあと１回を上回った。さらに、足元では金・銀などの貴金属相場が大きく値を上げている。金現物は５％超、銀現物は１０％高となっており、豪ドル相場を支援している。



AUD/USD 0.7034 AUD/JPY 109.42 AUD/CAD 0.9610

