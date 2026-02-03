欧州株 堅調に取引開始、前日の良好な米景気指標や足元の貴金属相場急伸で
東京時間17:27現在
英ＦＴＳＥ100 10365.38（+23.82 +0.23%）
独ＤＡＸ 25083.71（+286.19 +1.17%）
仏ＣＡＣ40 8233.43（+52.26 +0.64%）
スイスＳＭＩ 13488.08（+78.97 +0.60%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:27現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49575.00（+52.00 +0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 7025.25（+22.75 +0.32%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 26015.00（+165.00 +0.64%）
