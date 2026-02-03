欧州株　堅調に取引開始、前日の良好な米景気指標や足元の貴金属相場急伸で
東京時間17:27現在
英ＦＴＳＥ100　 10365.38（+23.82　+0.23%）
独ＤＡＸ　　25083.71（+286.19　+1.17%）
仏ＣＡＣ40　 8233.43（+52.26　+0.64%）
スイスＳＭＩ　 13488.08（+78.97　+0.60%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:27現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49575.00（+52.00　+0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　7025.25（+22.75　+0.32%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　26015.00（+165.00　+0.64%）