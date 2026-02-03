山形県大蔵村で3日、元気なお年寄りを目指すユニークな運動会「冬季！ピンピンピック」が開かれました。冬季オリンピックの開幕が週末に迫る中、100人を超える高齢者が奮闘しました。



佐塚崇恭アナウンサー「大蔵村に入ってきました。周囲の雪壁は2メートル。山形市の中心部とは景色が全く違います。雪景色の中、熱いイベントが開かれているということで、果たしてどんなイベントなんでしょうか」





やってきたのは大蔵村中央公民館です。佐塚アナ「こちらに集まっているそうですが、地区の方たくさんいらっしゃいます」63歳から95歳までの地元の高齢者131人が集まり、健康づくりを目的とした介護予防大会「冬季！ピンピンピック」が開かれました。開催は6回目です。お年寄り「笑って楽しくプレーすることを誓い、ここに開会を宣言します」村内の11地区から16チームが参加し、村と県の理学療法士などが連携して独自の介護予防運動を考案しています。全身の筋力アップが期待される「陣取り合戦」では、マスの中にトマトやそば、ワサビなど特産品を模したミニチュアを投げ入れて陣地を取り合います。お年寄り「せーの、入ったー」フックとひもが付いたボールを顎に挟み、村で養殖が盛んなコイ「ほんもろ娘」の模型を釣り上げる競技もあります。お年寄り「レッツ アゴー！ 喉の飲み込みを良くするための競技」佐塚アナ「競技が始まりました。みなさん一斉に魚を釣りに向かっています。掛かった掛かった、早い。みなさん真剣です。掛かった掛かった」2月1日現在、大蔵村の65歳以上の高齢化率は44.5％で、村民の半数近くが高齢者です。参加者たちはピンピンピックに向け、昨年12月からチームごとに練習を重ねてきました。佐塚アナ「こういう集まりは？」お年寄り「楽しい。みんなで話したりお茶飲んだり」92歳の佐藤さんは、元気の秘訣をこう話します。「編み物。あったかい」佐塚アナ「いまおいくつ？」お年寄り「95歳」佐塚アナ「お元気で」お年寄り「まあまあ。練習は週3回」佐塚アナ「みんなでの集まりはどう？」お年寄り「まあまあ」チームごとに手作りのうちわで応援する姿も見られました。ユニークな取り組みの「ピンピンピック」、お年寄りの笑顔があふれる1日となりました。