歌舞伎俳優・中村勘九郎（44）の妻で女優の前田愛（42）が3日までに自身のインスタグラムを更新し、東京・歌舞伎座の「猿若祭二月大歌舞伎」が1日に初日を迎えたことを報告した。

「猿若祭二月大歌舞伎 初日でした 2月26日まで上演しております」と伝え、着物姿でほほ笑む自身のショットを投稿。「昨日は 初午でしたので歌舞伎座では お汁粉の振舞いがあったそうです お稲荷様にお参りをしてひと月の無事と成功を祈りました」と歌舞伎稲荷神社の画像もアップした。

「楽屋の入り口には 地口行燈 狐が 芝居をしている絵が可愛いです」と地口行燈の画像も。そして「家で 『陣門・組打』の稽古をする勘太郎」と真剣な表情で稽古する14歳の長男・中村勘太郎の姿も披露した。

フォロワーからは「初日おめでとう御座います 勘太郎くんすっかり大人びて立派になられてなによりですね」「浮世絵から出てらしたのかしら？美しい」「勘太郎くん、ぐっとお兄さんになりましたね」「愛ちゃんは皆さんの健康管理で大変でしょうね。愛ちゃん自身もお身体に気をつけてくださいね」「どの演目も本当に素晴らしかったです。勘太郎さん、どっしりと構えてらして素敵でした！」「愛ちゃんお美しい」などのコメントが寄せられた。